Για μια διακυβέρνηση ταυτισμένη με την αδικία, την διαφθορά και την ανισότητα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, τονίζοντας ότι από τη μια ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός προτείνει στη συνταγματική αναθεώρηση εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για ακόμα έξι χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη.

Με τον Γιάννη Στουρνάρα να φτάνει συνολικά τα 18 χρόνια η Ελλάδα και εδώ γίνεται ευρωπαϊκή εξαίρεση, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια θέτει τρία ερωτήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς Πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;

γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός.

Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε, λοιπόν κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

-γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς Πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;

-γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

-γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;

Η διακυβέρνηση σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες.

Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο».