Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάργα, με θύμα έναν 69χρονο υπήκοο Αυστρίας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στον τόπο που αγαπούσε και επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι για τις διακοπές του.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν και φέτος στην περιοχή για να απολαύσει λίγες ημέρες ξεκούρασης, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το epiruspost.gr, το δυστύχημα συνέβη, όταν ο Αυστριακός τουρίστας κατέβηκε στο υπόγειο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση της βάρκας του.

Εκεί, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πάργας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την έρευνα της Αστυνομίας δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.