Βαρύ είναι το κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (25/05) σε ηλικία 49 ετών.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ Δράμας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (26/05) στο Μοναστηράκι Δράμας, μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, έστειλαν στεφάνια στη μνήμη του Παρασκευά Άντζα, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη τους για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».