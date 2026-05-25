Η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα σοβαρή νευροεκφυλιστική πάθηση που πλήττει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις του σώματος.

Από τη συγκεκριμένη νόσο έπασχε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η ALS θεωρείται προοδευτική ασθένεια, καθώς τα συμπτώματα επιδεινώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Αν και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα οριστική θεραπεία που να αναστρέφει τη νόσο, υπάρχουν φαρμακευτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Διαβάστε ακόμα: ALS: Ποιοι προσβάλλονται, τα πρώτα σημάδια και η εξέλιξη της νόσου του κινητικού νευρώνα

Η ALS ανήκει στις παθήσεις των κινητικών νευρώνων. Οι νευρώνες αυτοί βρίσκονται στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση των εντολών που επιτρέπουν κινήσεις όπως το περπάτημα, η ομιλία, η μάσηση και η κατάποση. Όταν η νόσος εξελίσσεται, οι νευρώνες αυτοί εκφυλίζονται και σταματούν να λειτουργούν σωστά, με αποτέλεσμα οι μύες να εξασθενούν, να εμφανίζουν σπασμούς και τελικά να ατροφούν. Σταδιακά, ο έλεγχος των εκούσιων κινήσεων του σώματος περιορίζεται σημαντικά.

Διαβάστε ακόμα: ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο Eric Dane

Τα πρώτα συμπτώματα της ALS μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο συχνά περιλαμβάνουν μυϊκές συσπάσεις στα άκρα, στους ώμους ή στη γλώσσα, κράμπες, αίσθημα δυσκαμψίας, καθώς και αδυναμία σε χέρια, πόδια ή αυχένα. Επίσης μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές στην ομιλία, όπως θολή ή ρινική φωνή, αλλά και δυσκολία στη μάσηση και την κατάποση. Συνήθως τα συμπτώματα ξεκινούν ήπια και επιδεινώνονται σταδιακά.

Με την πρόοδο της νόσου, η μυϊκή αδυναμία εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερες περιοχές του σώματος και επηρεάζει βασικές καθημερινές λειτουργίες.

Οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στη βάδιση και στις μετακινήσεις, προβλήματα στη χρήση των άνω άκρων, δυσκολία στην κατάποση και στην ομιλία, καθώς και αναπνευστική δυσχέρεια.

Συχνά παρατηρούνται επίσης απώλεια βάρους, μυϊκοί πόνοι και κράμπες, ενώ δεν είναι σπάνια η εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, στις περισσότερες περιπτώσεις οι νοητικές λειτουργίες παραμένουν ανεπηρέαστες, με τους ασθενείς να διατηρούν πλήρη επίγνωση της εξέλιξης της νόσου.

Η διάγνωση της ALS δεν βασίζεται σε μία και μόνο εξέταση. Αντίθετα, προκύπτει από συνδυασμό ιατρικού ιστορικού, νευρολογικής εξέτασης, ελέγχου αντανακλαστικών και μυϊκής δύναμης, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξης των συμπτωμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, οι γιατροί προχωρούν σε αποκλεισμό άλλων παθήσεων με παρόμοια εικόνα.

Αν και δεν υπάρχει θεραπεία που να αναστρέφει τη βλάβη στους κινητικούς νευρώνες, η αντιμετώπιση της ALS βασίζεται σε φαρμακευτικές αγωγές και υποστηρικτικές θεραπείες που στοχεύουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η φροντίδα των ασθενών γίνεται συνήθως από μια διεπιστημονική ομάδα που μπορεί να περιλαμβάνει νευρολόγους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διατροφολόγους, ψυχολόγους, καθώς και νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.

Στόχος όλων είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διατήρηση της κινητικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.