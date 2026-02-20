Ο Eric Dane, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Dr. Mark Sloan στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Grey’s Anatomy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του την Πέμπτη. Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Σε δήλωση που δόθηκε στο CBS News, η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Dane πέθανε ήρεμα το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, τις κόρες του Billie και Georgia, καθώς και στενούς φίλους. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για την πορεία της ασθένειας, αποκαλύπτοντας ότι είχε χάσει τη λειτουργία του δεξιού του χεριού εξαιτίας της ALS.

Αν και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση θεωρείται σπάνια πάθηση, η δημόσια στάση και η ειλικρίνεια του Eric Dane συνέβαλαν καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και φροντίδας. Η νόσος επηρεάζει περίπου 3 έως 5 άτομα ανά 100.000 παγκοσμίως, ενώ στην Ινδία τα περιστατικά κυμαίνονται από 1,5 έως 2 ανά 100.000, αριθμός που αυξάνεται λόγω καλύτερης διάγνωσης και ενημέρωσης.

Τι είναι η ALS

Η ALS, ή amyotrophic lateral sclerosis, είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος που προκαλεί σταδιακή καταστροφή των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε απώλεια κινητικών δεξιοτήτων και μυϊκή αδυναμία. Η εξέλιξη της ασθένειας διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά πάντα επηρεάζει τη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Αίτια και παράγοντες κινδύνου

Οι αιτίες της ALS περιλαμβάνουν γενετικούς παράγοντες, που ευθύνονται για το 5-10% των περιπτώσεων, καθώς και περιβαλλοντικούς και ανοσολογικούς παράγοντες. Μεταλλάξεις στα γονίδια SOD1, C9orf72, TARDBP και FUS έχουν συνδεθεί άμεσα με την εμφάνιση της νόσου. Επίσης, η φλεγμονή στον εγκέφαλο, η έκθεση σε τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και η έντονη σωματική καταπόνηση ενδέχεται να επιταχύνουν την εκδήλωσή της. Συνήθως εμφανίζεται σε άνδρες ηλικίας 55 έως 65 ετών.

Συμπτώματα

Η ALS εξελίσσεται σταδιακά, με τα πρώτα συμπτώματα να περιλαμβάνουν μυϊκή αδυναμία στα άκρα, μυϊκές συσπάσεις, κράμπες και δυσκολία σε απλές κινήσεις όπως το γράψιμο ή το κουμπί των ρούχων. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολίες στην ομιλία, στην κατάποση και στην αναπνοή, ενώ στα προχωρημένα στάδια είναι πιθανή η παράλυση και οι γνωστικές ή συναισθηματικές μεταβολές.

Θεραπείες και υποστηρικτική φροντίδα

Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για την ALS, ωστόσο υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της και να ανακουφίσουν τα συμπτώματα. Η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η αναπνευστική υποστήριξη αποτελούν βασικά στοιχεία της αντιμετώπισης, ενώ η έρευνα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και γονιδιακή παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόληψη και ενημέρωση

Αν και δεν υπάρχει τρόπος πλήρους πρόληψης, ένας υγιεινός τρόπος ζωής και οι τακτικοί νευρολογικοί έλεγχοι, ιδίως σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου. Παράλληλα, οι καμπάνιες ενημέρωσης και οι ομάδες υποστήριξης παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική ενδυνάμωση των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η διάγνωση, η πορεία και ο θάνατος του Eric Dane υπενθυμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης για σπάνιες ασθένειες όπως η ALS και την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας για την ανακάλυψη μιας οριστικής θεραπείας.

Το περιεχόμενο του άρθρου έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την ιατρική γνωμάτευση. Για οποιοδήποτε ζήτημα υγείας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο γιατρό.