Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί πραγματοποίησαν αερομεταφορά με αλεξίπτωτα στο απομονωμένο νησί Τριστάν Ντα Κούνια (Tristan da Cunha), στον Ατλαντικό, προκειμένου να προσφέρουν ιατρική βοήθεια σε Βρετανό υπήκοο με ύποπτη μόλυνση από τον χανταϊό.

Ο άνδρας είχε αποβιβαστεί στα μέσα Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο επλήγη από θανατηφόρα επιδημική έξαρση του ιού. Ζει μόνιμα στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, που θεωρείται το πιο απομονωμένο κατοικημένο σημείο του κόσμου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν δύο εβδομάδες μετά την αποβίβασή του. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και παραμένει σε απομόνωση. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί έξι κρούσματα, ανάμεσά τους και δύο ακόμη Βρετανοί που νοσηλεύονται εκτός πλοίου.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) ανακοίνωσε ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκε επίσης ρίψη φιαλών οξυγόνου από αεροσκάφος RAF A400M, καθώς τα αποθέματα στο νησί είχαν φτάσει σε «κρίσιμο επίπεδο».

Η επιχείρηση διάσωσης και οι πρώτες απώλειες

Ένα μήνα μετά τον πρώτο θάνατο στο πλοίο MV Hondius, το σκάφος κατέπλευσε στην Τενερίφη, όπου περισσότερα από 100 άτομα αποβιβάζονται για επαναπατρισμό. Συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είχαν επιβεβαιωμένα μολυνθεί από hantavirus.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, ωστόσο το στέλεχος των Άνδεων, που εντοπίστηκε σε αρκετούς επιβάτες του ολλανδικού πλοίου, μπορεί να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο Βρετανός κάτοικος του Τριστάν Ντα Κούνια αποβιβάστηκε στις 14 Απριλίου. Ανέφερε διάρροια στις 28 Απριλίου και πυρετό δύο ημέρες αργότερα, παραμένοντας σε σταθερή κατάσταση και απομόνωση.

Η αποστολή των αλεξιπτωτιστών

Μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο ιατρών από την 16η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία έπεσε με αλεξίπτωτα στο νησί, το οποίο δεν διαθέτει αεροδιάδρομο και θεωρείται ένα από τα πιο απομονωμένα μέρη του πλανήτη. Η αποστολή ξεκίνησε από τη βάση RAF Brize Norton.

Δύο από τους αλεξιπτωτιστές συνόδευαν έναν γιατρό και μια νοσηλεύτρια εντατικής θεραπείας, ενισχύοντας την τοπική ιατρική ομάδα που αποτελείται συνήθως από δύο άτομα. Σύμφωνα με το MoD, είναι η πρώτη φορά που η βρετανική στρατιωτική δύναμη πραγματοποιεί ρίψη ιατρικού προσωπικού για ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η προσγείωση έγινε στο γήπεδο γκολφ του νησιού, όπως ανέφερε η τοπική κυβέρνηση, η οποία ευχαρίστησε τους κατοίκους που «έκαναν τα πάντα για να υποδεχθούν τους επισκέπτες». Παράλληλα παραδόθηκαν 3,3 τόνοι ιατρικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο του νησιού.

Η προσγείωση έγινε στο γήπεδο γκόλφ του νησιού υπό «εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες»

Η Υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε: «Αυτή η εξαιρετική επιχείρηση αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευσή μας προς τους ανθρώπους των υπερπόντιων εδαφών μας και προς όλους τους Βρετανούς πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται». Τόνισε επίσης ότι «η ασφάλεια και η ευημερία όλων των μελών της βρετανικής οικογένειας αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα».

Το νησί Τριστάν Ντα Κούνια , με πληθυσμό 221 κατοίκων, δεν διαθέτει αεροδρόμιο και η πρόσβαση γίνεται μόνο διά θαλάσσης. Οι ισχυροί άνεμοι, που συχνά ξεπερνούν τα 25 μίλια την ώρα, δυσχέραναν την επιχείρηση, σύμφωνα με το MoD.

Ο Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Al Carns χαρακτήρισε τις συνθήκες «εξαιρετικά δύσκολες» και εξέφρασε την εκτίμησή του προς το προσωπικό που επέδειξε «υψηλό επαγγελματισμό και ψυχραιμία υπό πίεση».

ΠΟΥ για τα κρούσματα μέχρι τώρα

Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε έξι επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού στο Tristan da Cunha. Οι δύο Βρετανοί με επιβεβαιωμένη λοίμωξη νοσηλεύονται στην Ολλανδία και στη Νότια Αφρική.

Κανένας άλλος Βρετανός που παρέμεινε στο πλοίο δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), αν και όλοι παρακολουθούνται στενά.

Δύο ακόμη Βρετανοί που αποβιβάστηκαν στο νησί Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου, πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα, βρίσκονται σε εθελοντική απομόνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υπόλοιποι 22 Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επιστρέψουν αεροπορικώς από την Τενερίφη και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Arrowe Park στο Μέρσεϊσαϊντ, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες υπό την επίβλεψη της UKHSA.

Το Υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός.