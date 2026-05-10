Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη, την ώρα που ο βρετανικός στρατός πραγματοποίησε ειδική αποστολή βοήθειας προς έναν Βρετανό πολίτη που έχει μολυνθεί και βρίσκεται στο Τριστάν ντα Κούνια.

UK specialist paratroopers and military clinicians have carried out a daring parachute operation to deliver critical medical support to Tristan da Cunha – Britain’s most remote inhabited Overseas Territory – after a suspected case of Hantavirus was identified on the island. pic.twitter.com/w0xPU8fvcw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2026

Παρά τις αντιδράσεις, το πλοίο κατέπλευσε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής. Οι Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν και να τεθούν σε απομόνωση στο νοσοκομείο που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την καραντίνα των πρώτων περιστατικών Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) τόνισε ότι ο κίνδυνος για το κοινό «παραμένει πολύ χαμηλός».

With thanks to the post and Tourist board page for Tristan da Cunha. Tristan da Cunha witnessed a historic operation as UK military personnel, medical clinicians, oxygen, and emergency medical supplies were parachuted onto the island following a medical emergency and critically… pic.twitter.com/kXJ6j2ZbKJ — Gavin Phillip Short (@gav424) May 10, 2026

Η UKHSA ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Βρετανία με ναυλωμένη πτήση και θα οδηγηθούν σε χώρο απομόνωσης στο νοσοκομείο Arrowe Park, στο Wirral του Merseyside.

Ειδική στρατιωτική αποστολή στο Τριστάν ντα Κούνια

Παράλληλα, εξειδικευμένο τμήμα του βρετανικού στρατού έπεσε με αλεξίπτωτο στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος – το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί του κόσμου – μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό, βοήθεια και εξοπλισμό για τη φροντίδα του Βρετανού που θεωρείται ύποπτος για μόλυνση από χανταϊό και αποβιβάστηκε εκεί.

Η UKHSA επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένας Βρετανός πολίτης αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί, όπου διαμένει, παρουσιάζοντας ύποπτα συμπτώματα της νόσου.

Έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και μια νοσοκόμα του Στρατού από την 16η Ταξιαρχία Αεροπορικής Εφόρμησης έπεσαν με αλεξίπτωτο, ενώ προμήθειες οξυγόνου και ιατρική βοήθεια ρίχτηκαν στο απομακρυσμένο νησί, το οποίο συνήθως είναι προσβάσιμο μόνο με βάρκα.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος RAF A400M απογειώθηκε από τη βάση Brize Norton με υποστήριξη αεροσκάφους RAF Voyager, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο νησί της Αναλήψεως πριν κατευθυνθεί στο Τριστάν ντα Κούνια.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε πως ήταν η πρώτη φορά που ιατρικό προσωπικό πραγματοποιεί ρίψη με αλεξίπτωτο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δηλώσεις και μέτρα επαναπατρισμού

Η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε ότι η ασφάλεια «όλων των μελών της βρετανικής οικογένειας» αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις διεθνείς αρχές και τη διοίκηση του Tristan da Cunha, διατηρώντας τους ενδιαφερόμενους ενήμερους και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη υποστήριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Υπερπόντια Εδάφη».

Αξιωματούχοι της UKHSA και του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών επρόκειτο να υποδεχθούν το MV Hondius κατά τον ελλιμενισμό του στην Τενερίφη, όπου οι Βρετανοί επιβάτες θα υποβληθούν σε ελέγχους για hantavirus πριν αποβιβαστούν.

Όσοι βρεθούν αρνητικοί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα μεταφερθούν απευθείας με ναυλωμένη πτήση επαναπατρισμού, η οποία θα διαθέτει ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως μάσκες.

Μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία, οι επιβάτες θα φιλοξενηθούν σε ειδικό χώρο εντός του συγκροτήματος του Arrowe Park, απομονωμένο από τους δημόσιους χώρους του νοσοκομείου, ώστε να υποβληθούν σε κλινική αξιολόγηση και προληπτικούς ελέγχους.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είχε χρησιμοποιηθεί και τον Ιανουάριο του 2020 για τη φιλοξενία Βρετανών πολιτών που επέστρεψαν από τη Γουχάν της Κίνας, κατά την έναρξη της πανδημίας Covid.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε το Σάββατο ότι δεν υπήρχαν επιβάτες με συμπτώματα εντός του πλοίου.

Πηγή: Daily Mail