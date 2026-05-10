Τα προσωπικά οικονομικά του πρίγκιπα Ουίλιαμ αποτελούν αυστηρά φυλαγμένο μυστικό καθώς είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, με διακοπές για σκι, δίδακτρα, εισιτήρια για ποδοσφαιρικούς αγώνες, επτά κατοικίες να συντηρήσει και ετήσιο φόρο εισοδήματος ύψους 7 εκατομμυρίων λιρών, ακόμη και ο διάδοχος του θρόνου πρέπει να προσπαθεί να τα βγάζει πέρα, υποστηρίζει η Daily Mail που φιλοξενεί το σχετικό θέμα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών εσόδων του Πρίγκιπα της Ουαλίας προέρχεται από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια ιδιωτική περιουσία αξίας περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων λιρών. Αποφέρει ετήσιο κέρδος περίπου 22 εκατομμυρίων λιρών.

Παραδοσιακά, τα πλεονάσματα του Δουκάτου χρηματοδοτούν φιλανθρωπικές και προσωπικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των βασιλικών κατοικιών, ενώ ορισμένα έξοδα, όπως η επαγγελματική γκαρνταρόμπα της Κέιτ και τα κόστη των βασιλικών καθηκόντων, εκπίπτουν φορολογικά.

Παρότι οι λεπτομέρειες για το πώς χρηματοδοτεί τα προσωπικά του έξοδα –όπως ταξίδια, ρούχα ή εισιτήρια ποδοσφαίρου– παραμένουν ασαφείς, αναφορές δείχνουν ότι έχει λάβει κληρονομιές από την Πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Ωστόσο, ενώ ο πρίγκιπας αρνήθηκε στο παρελθόν να αποκαλύψει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, πρόσφατο ρεπορτάζ της Sunday Times αποκάλυψε ότι ο μελλοντικός βασιλιάς καταβάλλει το ποσό των 7 εκατομμυρίων λιρών ως φόρο εισοδήματος, γεγονός που τον κατατάσσει στο ανώτατο 0,002% των φορολογουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ειδικός σε θέματα βασιλικής οικογένειας Νόρμαν Μπέικερ δήλωσε στη Daily Mail: «Το 2024/2025 το Δουκάτο της Κορνουάλης απέφερε κέρδη ύψους 22,9 εκατομμυρίων λιρών. Όταν ο Κάρολος ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, δήλωνε κάθε χρόνο πόσο φόρο είχε πληρώσει, αλλά ο Γουίλιαμ διέκοψε αυτή την πρακτική».

Αν και η ακριβής προέλευση των προσωπικών κεφαλαίων του δεν είναι σαφής, ο Νόρμαν «υποψιάζεται» ότι ενδέχεται να διατίθενται για «ορισμένα έξοδα συντήρησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του, το οποίο περιλαμβάνει επτά σπίτια, ρούχα και άλλες προσωπικές δαπάνες για τον ίδιο και την Κέιτ».

Διακοπές και πολυτελείς αποδράσεις

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ταξιδεύει συχνά για επίσημες υποχρεώσεις, αλλά οι ιδιωτικές οικογενειακές διακοπές καλύπτονται από τον προσωπικό του προϋπολογισμό. Φέτος, ο Oυίλιαμ και η Κέιτ πέρασαν διακριτικά διακοπές στο γαλλικό θέρετρο Κουρσεβέλ, γνωστό για τη χλιδή του και τους διάσημους επισκέπτες του. Πέρυσι, η οικογένεια πέρασε επίσης χρόνο στις Άλπεις με την οικογένεια Μίντλετον, ενώ το καλοκαίρι ταξίδεψαν στην Κεφαλονιά με το πολυτελές γιοτ Lady Beatrice, αξίας 20 εκατομμυρίων λιρών.

Στο παρελθόν, το ζευγάρι έχει επισκεφθεί και το εξωτικό νησί Μουστίκ στην Καραϊβική, διαμένοντας σε βίλα αξίας 27.000 λιρών την εβδομάδα, ενώ αναφορές αναφέρουν ότι το 2012 δαπάνησαν πάνω από 80.000 δολάρια για αεροπορικά εισιτήρια από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο.

Εκπαίδευση και δίδακτρα των παιδιών

Τα παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία με υψηλά δίδακτρα. Ο Πρίγκιπας Τζορτζ φοιτά στο Lambrook School με κόστος 10.669 λιρών ανά τρίμηνο, ενώ αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται για τη Σάρλοτ και τον Λούις. Οι φήμες θέλουν τον Τζορτζ να συνεχίζει στο Eton, όπου τα δίδακτρα ξεπερνούν τις 21.000 λίρες ανά τρίμηνο.

Ακριβά χόμπι και συλλογές

Ο Πρίγκιπας είναι γνωστός για την αγάπη του στις μοτοσικλέτες, έχοντας διατηρήσει συλλογή με μοντέλα Ducati αξίας δεκάδων χιλιάδων λιρών. Τα τελευταία χρόνια προτιμά ηλεκτρικά σκούτερ, αν και αναφορές υποστηρίζουν ότι του έχει απαγορευτεί η χρήση τους γύρω από το Windsor Great Park για λόγους ασφαλείας.

Εκτός από τις μηχανές, ο διάδοχος απολαμβάνει την ιππασία και το πόλο, ενώ φέρεται να έχει αγοράσει πόνι για τα παιδιά του. Παράλληλα, ως δηλωμένος φίλαθλος της Aston Villa, διαθέτει εισιτήριο διαρκείας VIP, με κόστος που φτάνει τις 5.000 λίρες.

Γαστρονομικές επιλογές και κοσμήματα

Ο Πρίγκιπας έχει εντοπιστεί να ψωνίζει σε εκλεκτά παντοπωλεία, όπως το Bakers & Larners of Holt και το Windsor Farm Shop, γνωστά για τα πολυτελή προϊόντα τους. Συχνάζει επίσης σε εστιατόρια και παμπ του Νόρφολκ, όπως το Dabbling Duck και το Crown Inn.

Όσον αφορά τα δώρα, ο Oυίλιαμ έχει χαρίσει στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας, μεταξύ αυτών ένα Cartier Balloon Bleu και ένα δαχτυλίδι αιωνιότητας που εκτιμάται σε 500.000 δολάρια. Το πιο εμβληματικό του ρολόι, ένα Omega Seamaster Professional, ήταν δώρο από την Πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Πηγή: Daily Mail