Ανείπωτη τραγωδία στο αεροδρόμιο του Ντένβερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026), όταν αεροπλάνο παρέσυρε και σκότωσε πεζό που βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου και φέρεται να είχε πηδήξει τον εξωτερικό φράχτη πριν εισβάλει στον χώρο.

Για περίπου δύο λεπτά κινούνταν ανενόχλητος στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου Ντένβερ, προτού το αεροσκάφος της εταιρείας Frontier Airlines τον παρασύρει, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News υπέστη μερικό διαμελισμό.

⚠️ Important At Denver Airport, Frontier Airlines Flight 4345 hits a person on runway Airplane’s engine on fire pic.twitter.com/LZeOJOUWqg — Open News© (@OpenNewNews) May 9, 2026

Επιβάτες της πτήσης περιέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης, λέγοντας ότι άκουσαν δυνατούς θορύβους και πίστεψαν πως κινδύνευαν να πεθάνουν. Ένας από αυτούς ανέφερε: «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα».

Ο ίδιος επιβάτης πρόσθεσε ότι οι ταξιδιώτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ αρκετοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις. Η επιχείρηση απομάκρυνσης ολοκληρώθηκε μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης.

Un Airbus A321NEO de Frontier Airlines se encontraba despegando desde el aeropuerto internacional de Denver con destino a Los Ángeles cuando el motor número 1 golpeó contra una persona que caminaba por la pista 17L. Esto provocó un violento fuego en el motor y la tripulación… pic.twitter.com/KsC56iP9af — On The Wings of Aviation (@OnAviation) May 9, 2026

Συνολικά 224 άτομα επέβαιναν στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους και παιδιά. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.