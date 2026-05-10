Δεκαεννέα χρόνια μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, Κρίστιαν Μπρίκνερ, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις με τη στάση του απέναντι στις Αρχές. Την ίδια ώρα, η βρετανική αστυνομία επιδιώκει να τον οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 48χρονος καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας περιφέρεται στην πόλη Κίελο της Γερμανίας, διαμένοντας σε φθηνά ξενοδοχεία, ξενώνες αστέγων ή ακόμη και σε σκηνές και κοντέινερ. Κάτοικοι της περιοχής τον περιγράφουν ως επιθετικό και προκλητικό, με περιφρονητική στάση απέναντι σε όσους τον αναγνωρίζουν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπρίκνερ εμφανίζεται «απόλυτα ατάραχος» απέναντι στις προσπάθειες του Scotland Yard να εξασφαλίσει την έκδοσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για την απαγωγή και τη δολοφονία της μικρής Μαντλίν.

Οι δυσκολίες έκδοσης στη Βρετανία

Η υπόθεση περιπλέκεται σημαντικά εξαιτίας της γερμανικής νομοθεσίας, καθώς το Σύνταγμα της χώρας περιορίζει την έκδοση Γερμανών πολιτών σε κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το Brexit, η Βρετανία θεωρείται πλέον τρίτη χώρα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά νομικά εμπόδια στην προσπάθεια μεταφοράς του Μπρίκνερ στο Λονδίνο για δίκη.

Πηγές αναφέρουν ότι οι βρετανικές αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία, ώστε να ασκηθούν επισήμως κατηγορίες πριν από τη συμπλήρωση 20 ετών από την εξαφάνιση της Μαντλίν, τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, Γερμανοί εισαγγελείς επιμένουν ότι διαθέτουν «συγκεκριμένα στοιχεία» που συνδέουν τον Μπρίκνερ με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει ακόμη σε απαγγελία κατηγοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, ανώτερος αξιωματούχος της Scotland Yard επιδιώκει να μεταφέρει τον Μπρίκνερ στη Βρετανία, προκειμένου να δικαστεί για την απαγωγή και εξαφάνιση της Μαντλίν.

«Του χρόνου συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που η Μαντλίν εξαφανίστηκε. Αν τα αποδεικτικά στοιχεία είναι επαρκή ώστε να εκδοθεί ο βασικός ύποπτος και να δικαστεί εδώ, αυτό θα επιδιώξουμε», ανέφερε πηγή της αστυνομίας στην εφημερίδα.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια, όμως η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να συγκεντρώσουμε τα ισχυρότερα δυνατά στοιχεία εναντίον του βασικού υπόπτου».

Ζει υπό παρακολούθηση αλλά αλλάζει συνεχώς κρησφύγετα

Μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Ζέντε τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου εξέτιε ποινή επτά ετών για τον βιασμό 72χρονης Αμερικανίδας στην περιοχή Αλγκάρβε, ο Μπρίκνερ τέθηκε υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση και υποχρεώθηκε να παραδώσει το διαβατήριό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αλλάζει συχνά τόπο διαμονής προκειμένου να αποφεύγει τη δημοσιότητα και την οργή των κατοίκων. Φέρεται επίσης να επιδιώκει την απόκτηση νέας ταυτότητας, ώστε να εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Οι γερμανικές Αρχές ανησυχούν ότι, εάν εγκαταλείψει τη χώρα, η ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω βραχιολιού δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά εκτός γερμανικού εδάφους.

Οι έρευνες και τα στοιχεία

Η Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007 από διαμέρισμα διακοπών στην Πράια ντα Λουζ, όπου βρισκόταν με την οικογένειά της. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές εξαφανίσεις παιδιών παγκοσμίως.

Γερμανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι στοιχεία κινητής τηλεφωνίας τοποθετούν τον Μπρίκνερ κοντά στο σημείο της εξαφάνισης λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της μικρής. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες σε περιοχές της Πορτογαλίας όπου ζούσε ο ύποπτος, ενώ εντοπίστηκαν σκληροί δίσκοι, παιδικά αντικείμενα και υλικό παιδικής κακοποίησης σε χώρο που συνδεόταν με τον ίδιο.

Παράλληλα, πρώην γνωστοί του υποστηρίζουν ότι ο Γερμανός πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε τουριστικά καταλύματα στην περιοχή της Πράια ντα Λουζ την περίοδο της εξαφάνισης.

Οι «παγωμένες» αντιδράσεις του Μπρίκνερ

Βρετανικά tabloids αναφέρουν ότι ο Μπρίκνερ αντιμετωπίζει με προκλητική ψυχραιμία τις εξελίξεις. Σε πρόσφατες επαφές με δημοσιογράφους φέρεται να χαμογέλασε ειρωνικά όταν ρωτήθηκε αν σκότωσε τη Μαντλίν, ενώ δηλώνει βέβαιος ότι δεν θα καταλήξει ποτέ σε βρετανικό δικαστήριο.

Η οικογένεια της Μαντλίν συνεχίζει να ζητά απαντήσεις, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της μικρής, ενώ οι έρευνες σε Βρετανία, Γερμανία και Πορτογαλία παραμένουν ανοιχτές.