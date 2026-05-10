Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Προσκεκλημένη στη συνεδρίαση είναι η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Anita Anand, με την οποία θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά και οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος, επίσης, στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους από τις χώρες εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων.