Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου αναμένεται ότι θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, με τις διαδικτυακές κινήσεις υποστηρικτών της και τις παρασκηνιακές διεργασίες όσον αφορά τα στελέχη και τις θέσεις να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πληροφορίες θέλουν τα αποκαλυπτήρια του δικού της φορέα να γίνονται στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, αν και η κεντρική έδρα του κόμματος θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι λαμβάνουν συνεχώς «βαριά» βιογραφικά από ενδιαφερόμενους να στελεχώσουν το «κίνημα», όπως το χαρακτηρίζουν. Πολιτικά, υποστηρίζουν ότι θα κινηθεί προς το Κέντρο και θα δώσει έμφαση στην προσέγγιση των γυναικών και της νεολαίας. «Η κοινωνία έχει ξεπεράσει το δίπολο Αριστεράς – Δεξιάς», λένε οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι ο φορέας θα έχει στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Με μια σημαντική υποσημείωση όμως: Να μην είναι ενεργοί βουλευτές ή υπουργοί – κλείνοντας έτσι την πόρτα σε διάφορα σενάρια μεταγραφών και βαρυσήμαντων συναντήσεων που φημολογούνταν το προηγούμενο διάστημα. «Εντός ορίων», πάντως, θεωρείται τα εν δυνάμει στελέχη του νέου κόμματος να είχαν θέση σε δημοτικό ή περιφερειακό επίπεδο. Με δεδομένο ότι και η ίδια έχει στραμμένο το βλέμμα στον Βορρά, αναμένοντας εκεί να αναπτύξει δυναμική από τη αφετηρία της στον πολιτικό στίβο, η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει τη φημολογία των τελευταίων ημερών περί «μαζικών αποχωρήσεων» στελεχών της στη Θεσσαλονίκη.

Κινητικότητα

Σταθερή σύμμαχος στο πλευρό της φαίνεται πως παραμένει η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο κύκλος άλλων συνεργατών της – ανεπίσημες διαρροές του προηγούμενου διαστήματος ήθελαν κοντά της τον Νίκο Παπαδόπουλο που προέρχεται από τη Νίκη και τον Μιχαήλ Πατσίκα, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο σε συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ζωηρή είναι ωστόσο η κινητικότητα υποστηρικτών του «κινήματος» στο Διαδίκτυο. Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ομάδα που στηρίζει την Καρυστιανού οργάνωσε εκπομπή σε κανάλι στο YouTube («Αξιον Εστί tv»), με τίτλο «500.000 άνθρωποι ετοιμάζουν κάτι μεγάλο – Η πρώτη μεγάλη συνάντηση».

Από την πλευρά της στέκεται ιδιαίτερα και στα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, θεωρώντας ότι το εγχείρημά της θα βρει ακροατήριο, οδηγώντας και σε σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Στην τελευταία μέτρηση της Opinion Poll (Action 24) το 21,1% των ερωτηθέντων δήλωσε πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον υπό διαμόρφωση φορέα. Και είναι σαφές ότι η Καρυστιανού, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα πριν από τον Αλέξη Τσίπρα, θα επιδιώξει να «τραβήξει» κοινό και από την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που κινείται πέριξ του 20%.