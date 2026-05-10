Σαφώς, ο εξηλεκτρισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος όμως υπάρχουν εταιρείες που ποντάρουν σε συνδυασμούς καυσίμων. Όπως η KIA η οποία πιστεύει ότι τα μοντέλα της – μερικά και όχι όλα! – πρέπει να έχουν υβριδική λειτουργία με ηλεκτρισμό, βενζίνη και υγραέριο. Οπως το Sportage Tri-Fuel, η Kia που προσφέρει τρεις πηγές ενέργειας και μπορεί να καταναλώσει τόσο βενζίνη, όσο και υγραέριο, ενώ μπορεί να κινηθεί και με ηλεκτρική ενέργεια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει 237 άλογα με 380 Nm ροπής. Το πιο εντυπωσιακό είναι η συνολική αυτονομία άνω των 1.500 χλμ., η οποία προέρχεται από το άθροισμα των 870 χιλιομέτρων που καλύπτονται από το ρεζερβουάρ βενζίνης 52 λίτρων όσο και τα 650 χιλιόμετρα που προσφέρει το ρεζερβουάρ LPG 52 λίτρων, όσο και το κόστος είναι πολύ διαφορετικά.