Η Renault διευρύνει την γκάμα του Clio παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Eco-G 120 EDC, μια πρόταση διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG που συνδυάζει αυξημένη ισχύ, χαμηλότερο κόστος χρήσης και εντυπωσιακή αυτονομία.

Προσφέρει την έκδοση του νέου κινητήρα διπλού καυσίμου, με υγραέριο (LPG) και βενζίνη, που αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στις ήδη διαθέσιμες εκδόσεις βενζίνης και υβριδικών συνόλων.

Στην πράξη το σύστημα του Clio Eco-G 120 διαθέτει δύο ξεχωριστές δεξαμενές, προσφέροντας συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.450 χλμ.

Φέρει κινητήρα 1.2 λίτρων τρικύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης (άμεσου ψεκασμού). Σε σύγκριση με το σύστημα LPG του Clio 5 (Eco-G 100), ο νέος κινητήρας έχει αναβαθμιστεί ώστε να αποδίδει συνολική ισχύ 120 ίππων (αύξηση 20 ίππων) και μέγιστη ροπή 200 Nm (αύξηση 30 Nm), με το 0-100 χλμ/ώρα να έρχεται σε 9,8 δευτ.

Το σύστημα Eco-G 120 συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κατανάλωση ανέρχεται από 6,5 λίτρα/100 χλμ. σε λειτουργία LPG (με εκπομπές CO₂ από 105 γρ./χλμ.) και 5,4 λίτρα/100 χλμ. σε λειτουργία βενζίνης (με εκπομπές CO2 122 γρ./χλμ.).