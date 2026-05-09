Και ξαφνικά όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στον Κίμι Αντονέλι (και δικαιολογημένα). Τον μικρό Ιταλό, που έφερε …ταραχή μέσα στις πίστες, κερδίζοντας τρία από τα τέσσερα γκραν πρι της χρονιάς.

Με μια φράση, ο Αντονέλι που έφερε τα χαμόγελα στη Mercedes, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αγρανάπαυσης, κατάφερε να γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της F1 που πέτυχε τρεις πρώτες pole positions και τρεις νίκες σε τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις. Κάτι που δεν κατάφερε ούτε ο Σουμάχερ, ούτε ο Σένα να πετύχουν στο ξεκίνημα τους.

Μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της σεζόν, ο Ιταλός οδηγός βρίσκεται στην πρώτη θέση με 100 βαθμούς και έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Διατηρεί διαφορά 20 βαθμών από τον ομόσταυλό του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και σε απόσταση ασφαλείας, τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος βρίσκεται 37 βαθμούς πίσω από τον εκολαπτόμενο πρωταθλητή.

Και όλα αυτά ένα χρόνο μετά την ενηλικίωση του, όταν πέρσι, κιόλας ο Αντονέλι μπορούσε – και είχε τις ικανότητες να τρέξει αλλά δεν είχε δίπλωμα. Τον Αύγουστο θα γίνει 20 ετών και αν όλα πάνε με το δεξί ο μικρός θα έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους έμπειρους Λεκλέρ, Ράσελ, Χάμιλτον κ.α. Το ταλέντο του δεν κρύβεται απλά στην ταχύτητα του μονοθεσίου του αλλά στην οδηγική του ωριμότητα που επιδεικνύει ο Ιταλός. Ωριμότητα που φανερώθηκε το πώς διαχειρίστηκε τον τελευταίο αγώνα. Επικράτησε στην χαοτική εκκίνηση στο γκραν πρι στο Μαϊαμι και άντεξε στην πίεση του Λάντο Νόρις στα τελειώματα του αγώνα.

Ο Κίμι είναι ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει διαδοχικούς αγώνες μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953, είναι το πρόσωπο μιας νέας εποχής, που έφερε αυτό που επιθυμούσαν οι άνθρωποι της Formula1. Να καλύψει το κενό της δημοφιλίας του Χάμιλτον, αν και είναι ακόμη νωρίς να φθάσει τον άθλο του Βρετανού των επτά πρωταθλημάτων.

Γεννημένος στη Μπολόνια της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 2006, έχει πατέρα τον Μάρκο Αντονέλι επίσης οδηγό αγώνων και από νωρίς μύρισε τα καμμένα ελαστικά στις πίστες αφού εντάχθηκε στην Ακαδημία νέων οδηγών της Mercedes τον Απρίλιο του 2019, σε ηλικία 12 ετών. Από επτά ετών τρέχει στα καρτ με πολλές διακρίσεις και μόλις το 2022, σε ηλικία 15 ετών τον έφεραν από την πίσω πόρτα στα μονοθέσια. Πέρασε για λίγο από τη Formula2 αλλά αυτό για τον Αντονέλι ήταν λίγο. Ο μικρός ήταν ήδη έτοιμος να τρυπώσει στη Formula1. Και τρύπωσε την κατάλληλη στιγμή. Το Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Λιούις Χάμιλτον αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τη Mercedes και να μετακομίσει στο Μαρανέλο και στη Ferrari, o Κίμι Αντονέλι απλά βρέθηκε στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή.

Ο Τότο Βολφ αφεντικό της Mercedes δεν αποδεικνύεται απλά ένα καλό αφεντικό. Αλλά ένας ευρηματικός κυνηγός ταλέντων, που μυρίζεται πιλότους που κάνουν τα μονοθέσια προέκταση των ποδιών και των χεριών τους. Και το σχέδιο του λειτούργησε. Ο Αντονέλι είχε το 2025 όλο το χρόνο να πάρει μια γεύση από τη Formula1 που ούτως ή άλλως η Mercedes πέρσι δεν είχε καμία ελπίδα να επανακάμψει και το 2026, που θα έμπαινε με φόντο τα νέα μονοθέσια και την καλοδουλεμένη υβριδική τεχνολογία των Γερμανών θα είχε έτοιμο το μικρό που όπως φάνηκε δεν ήθελε και πολύ χρόνο για να «χτίσει» χρόνους και βαθμολογίες.

Παρά το μεγάλο του άθλο και τις επιτυχίες του παραμένει συγκρατημένος και αρκείται σε εκδηλώσεις χαράς, όπως στις πρώτες του νίκες που πανηγύρισε με την ψυχή του το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. «Είναι το δεύτερο σπίτι μου» δηλώνει ο Αντονέλι που μάλλον επιθυμεί να μείνει για πολύ καιρό στο άθλημα που του άλλαξε τη ζωή σε χρόνο ρεκόρ!