Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στο Πόρτο, με θύμα τον ποδοσφαιριστή των «Δράκων», Γιαν Μπέντναρεκ, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλο διαρρήκτη μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, το βράδυ της Παρασκευής ένας άγνωστος άνδρας εισέβαλε στην κατοικία του Πολωνού αμυντικού και απείλησε τον ίδιο και την οικογένειά του με μαχαίρι, πριν αποσπάσει κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 21:30, τη στιγμή που ο Μπέντναρεκ επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, έπειτα από έξοδο για δείπνο.
Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει έχοντας αφαιρέσει κοσμήματα που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αγγίζουν σε αξία τις 150.000 ευρώ.
Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, κανένα μέλος της οικογένειας του ποδοσφαιριστή δεν τραυματίστηκε, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
“Jan Bednarek foi vítima de assalto, com a ameaça de uma faca, ao início desta noite de sexta-feira, no Porto. O assaltante, que terá apontado a arma branca ao central portista e à família, conseguiu escapar com cerca de 150 mil euros em joias.” @cmjornal pic.twitter.com/j4kj4wKbVI
— Cabine Desportiva (@CabineSport) May 9, 2026