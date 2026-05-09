Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για τη δημιουργία και την πορεία του vidcast AnesΤea The Podcast, αποκαλύπτοντας πτυχές της δουλειάς και των ονείρων του.

Ο γνωστός YouTuber τόνισε τη σημασία της προετοιμασίας πριν από κάθε συνέντευξη. Όπως είπε, «Προσπαθώ πάρα πολύ όταν έχω έναν καλεσμένο πάντα για δυο τρεις ημέρες πριν θέλω να μπαίνω στην ψυχολογία του… Μου αρέσει να τον έχω διαβάσει στον απέναντι και θεωρώ ότι τον τιμάω και με αυτόν τον τρόπο». Πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει να κάνει ερωτήσεις που θα έπρεπε ήδη να γνωρίζει, καθώς θεωρεί πως «όλο αυτό είναι δουλειά».

Αναφερόμενος στα επαγγελματικά του όνειρα, σημείωσε πως «το όνειρό μου αλλάζει συνέχεια» και ότι σε είκοσι χρόνια φαντάζεται τον εαυτό του με οικογένεια, κάτι που επιθυμούσε από μικρός, πριν ακόμη σκεφτεί την επαγγελματική του πορεία.

Ο δημιουργός του AnesΤea The Podcast αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά πρόσωπα που εκτιμά ιδιαίτερα. Όπως είπε, εκτιμά τη Ελένη Μενεγάκη, τον Νίκο Μουτσινά, την Κατερίνα Καινούργιου και την Αγγελική Νικολούλη, ενώ αποκάλυψε ότι δεν τον ενδιέφεραν ποτέ οι σειρές ή οι ταινίες, αλλά ότι προτιμούσε πάντα τα ζωντανά προγράμματα.

Οι καλεσμένοι που θα ήθελε να φιλοξενήσει

Σε ερώτηση για το ποια πρόσωπα θα ήθελε να καλέσει στο AnesΤea The Podcast, απάντησε: «Τον Νότη Σφακιανάκη θα ήθελα, την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιώργο Λιάγκα». Τόνισε επίσης πως δεν έχει απογοητευτεί ποτέ από κάποιον καλεσμένο, καθώς συνήθως η διαίσθησή του τον οδηγεί σωστά στις επιλογές του.

Η αναφορά στην Κατερίνα Καινούργιου

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Κατερίνα Καινούργιου, λέγοντας: «Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μαμά, είναι ταγμένη εκεί στο ρόλο της. Το μωρό είναι κουκλάκι. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Το παιδί μοιάζει πολύ στον Παναγιώτη, είναι πολύ καλός μπαμπάς».

Τα μελλοντικά του σχέδια και η συνεργασία με Alter Ego Media και tanea.gr

Μιλώντας για το μέλλον, παραδέχθηκε πως δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι η ζωή του σε είκοσι χρόνια, ωστόσο επανέλαβε ότι φαντάζεται τον εαυτό του με οικογένεια. Όπως είπε, «είναι πολύ προκύπτουσα η ζωή, γιατί δε νομίζω ότι θα είμαι ο ίδιος αύριο και να ονειρευτώ το ίδιο μετά από είκοσι χρόνια».

Σχετικά με τη συνεργασία του με την Alter Ego Media και το tanea.gr, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δήλωσε: «Είμαι πολύ ευγνώμων που και ο όμιλος Alter Ego Media και tanea.gr που συνεργαζόμαστε άψογα όλη αυτή την περίοδο και μου έχουν εμπιστευτεί και με έχουν στηρίξει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό».

Όσο για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, αποκάλυψε ότι θα τον ενδιέφερε η δημιουργία ενός βραδινού show, χωρίς να έχει αποφασίσει αν θα ήθελε να το παρουσιάσει στην τηλεόραση ή στο YouTube.