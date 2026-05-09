Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα playoffs του ΝΒΑ, οδηγώντας τους Σπερς στο προβάδισμα της σειράς απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς μετά τη σπουδαία εμφάνισή του με 39 πόντους και πέντε μπλοκ.

Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γάλλος σταρ άφησε για λίγο το μπάσκετ στην άκρη και μίλησε για ποδόσφαιρο, παίρνοντας θέση για τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο στούντιο του Prime, ο Στιβ Νας τον ρώτησε ποια ομάδα θεωρεί πως θα κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης.

Η απάντηση του Γουεμπανιαμά ήταν άμεση και ξεκάθαρη, με τον ίδιο να στηρίζει την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Παρί φυσικά. Τουλάχιστον η Παρί θα κάνει τον τελικό ενδιαφέρον, ενώ η Άρσεναλ δεν νομίζω πως θα το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media, με πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου να σχολιάζουν πως ο νεαρός σέντερ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εκτός NBA.

Άλλωστε, ως Γάλλος, ο Γουεμπανιαμά δεν έκρυψε ποτέ τη στήριξή του προς την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ετοιμάζεται για ακόμη έναν ιστορικό τελικό Champions League απέναντι στην Άρσεναλ.