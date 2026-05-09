Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την έναρξη των playoffs της Stoiximan GBL, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ την Τρίτη 13 Μαΐου στις 17:00.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την πρώτη αναμέτρηση της σειράς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η ώρα των πλέι οφ της Stoiximan GBL έφτασε!
Την Τετάρτη (13/05, 17:00) δίνουμε δυναμικό “παρών” στο ΣΕΦ απέναντι στον ΚΟΛΟΣΣΟ H Hotels Collection, για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.
Το τελευταίο εντός έδρας πριν το Final Four της Αθήνας, δεν χάνεται!…
