Αν μιλούσαμε με ελληνικούς όρους, ασφαλώς στα χείλη θα ερχόταν η ατάκα «βάρεσε κανόνι». Ισως να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα το γεγονός πως η Μονακό όπως τη γνωρίζαμε, πλέον δεν υπάρχει.

‘Η καλύτερα, δεν θα τη δούμε στο μέλλον. Τα οικονομικά προβλήματα την πληγώνουν.

Ομάδα χωρίς κάποια μπασκετική ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή, Λιμόζ ή Λεμάν, ούτε καν Βιλερμπάν. Εμφανίστηκε στον (μπασκετικό) χάρτη τα τελευταία χρόνια, πόνταρε στα χρήματα του ιδιοκτήτη και αυτά έπεσαν στην αγορά, έκανε ηχηρές μεταγραφές και κοίταξε έτσι πώς θα… κόψει δρόμο και θα βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης.

Με την επιτυχία αυτή φλέρταρε έντονα δύο φορές. Είχε δύο συμμετοχές σε final four, το 2023 και το 2025. Μάλιστα, πέρυσι σταμάτησε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό αλλά στον τελικό ηττήθηκε από την πολύ εμπειρότερη Φενέρμπαχτσε.

Τι άλλο έκανε η Μονακό όσο διάστημα ήταν στο προσκήνιο; Δελέασε τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρωλίγκας, τον Μάικ Τζέιμς. Και τον κράτησε στα δύσκολα, έστω κι αν είχε ο παίκτης προτάσεις να φύγει ή το σκεπτόταν κάποιες φορές.

Τον Τζέιμς που μετά το πρόσφατο 0-3 από τον Ολυμπιακό είπε «μένει μόνο ένα πράγμα». Η Μονακό πήρε και την υπογραφή του Σπανούλη για τον πάγκο της, ελπίζοντας πως ένας θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα την οδηγούσε στο τοπ επίπεδο.

Εγινε, όχι όμως έως το φινάλε, γιατί ο έλληνας κόουτς λες και δεν ήθελε να βιώσει δύσκολες καταστάσεις, προτίμησε να αποχωρήσει και έλαβε μια απόφαση που παραμένει ακόμη και τώρα πολύ συζητήσιμη.

Αυτό που δεν γίνεται να μπαίνει σε κουβέντα έχει να κάνει με το πώς θα πορευτεί στο εξής μια ομάδα που τάραξε τα νερά. Οι παίκτες της φεύγουν.

Στη σειρά με τον Ολυμπιακό ή και νωρίτερα, είχε ουσιαστικά μόνο οκτώ άτομα διαθέσιμα να πατήσουν στο παρκέ και η έλλειψη ποιότητας ήταν κάτι το πασιφανές. Αθλος ακόμη και που έφτασε έως τα play offs.

Τα… διαμάντια της πάνε αλλού. Το πού σύντομα θα το μάθουν όλοι.

Αλλά η Μονακό και σύμφωνα με την όλη εξέλιξη, υπήρξε μια ομάδα-κομήτης, από αυτές που συχνά πυκνά εμφανίζονται στην Ελλάδα, κάνουν μια δυνατή επιτυχία και μετά χάνονται.

Ποδόσφαιρο ναι, η Μονακό έχει. Φόρμουλα παρακολουθούμε στους δρόμους που για ένα διήμερο την άνοιξη μετατρέπονται σε γοητευτική πίστα. Αλλά μπάσκετ, η Μονακό παραδοσιακά δεν είχε στη βιτρίνα της. Και το όλο εγχείρημα θόλωσε στα μάτια όλων.