Στο Κοιμητήριο Κηφισιάς τελείται αυτή την ώρα το μνημόσυνο των 40 ημερών για την απώλεια της αγαπημένης Μαρινέλλας. Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Πρώτη στο κοιμητήριο έφτασε η μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα, ενώ το παρών έδωσαν πολλοί άνθρωποι του θεάματος και της τέχνης. Ανάμεσά τους η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, άφησε πίσω της μια πλούσια κληρονομιά γεμάτη αγάπη, προσφορά και αξέχαστες στιγμές. Το πνεύμα και η καλλιτεχνική της παρακαταθήκη συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όλων όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν.