Τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 04:30 στα Οινόφυτα έξω από σουπερμάρκετ άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ και κατάφεραν να εξαφανιστούν με μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι δράστες προσέγγισαν το ΑΤΜ και αφού προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα πριν τραπούν σε φυγή.

Ο υπεύθυνος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το ΑΤΜ περιείχε περίπου 110.000 ευρώ, ποσό που εκτιμάται πως κατέληξε στα χέρια των δραστών μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι άγνωστοι εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη τους.

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το σημείο

Οι εικόνες που έρχονται στο φως αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το ΑΤΜ να έχει διαλυθεί από την έκρηξη και συντρίμμια να έχουν εκσφενδονιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Λίγες ημέρες μετά τη «ξήλωση» ΑΤΜ στην Αρτέμιδα

Το νέο «χτύπημα» έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι «ξήλωσαν» ολόκληρο ΑΤΜ από σούπερ μάρκετ και το φόρτωσαν σε αγροτικό όχημα πριν εξαφανιστούν.

Το περιστατικό εκείνο είχε σημειωθεί στις 04:00 τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις και αν πρόκειται για την ίδια συμμορία που χτυπά ΑΤΜ σε διαφορετικές περιοχές.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.