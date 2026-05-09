Σε προχωρημένες επαφές για μια σημαντική μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα εξετάζει την περίπτωση του Μάρκους Φόστερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίζεται κοντά σε συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με το «basketnews» να αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν μπει σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για διετές συμβόλαιο.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ και συνέβαλε στην κατάκτηση του EuroCup υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ φέτος αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, έχοντας 15.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα