Η Βαλένθια επικράτησε με σκορ 89-86 του Παναθηναϊκού στο «T-Center», ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των play offs της Euroleague και πλέον η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5) θα κριθεί στο Game 5 της επόμενης Τετάρτης (13/5, 22:00).

Μετά το τέλος του Game 4, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα story στο Instagram, όπου μέσω αυτού εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα ώστε να του δοθεί ευκαιρία να παρακολουθήσει το Game 5 μεταξύ των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω την δυνατότητα να δω το Game 5 που θα καθορίσει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που προκριθεί στο Final 4 στην Αθήνα.

Θέλω να ελπίζω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα».