Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με την αναφορά, επρόκειτο για επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά, πριν χαθεί από την εικόνα των συστημάτων παρακολούθησης.

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP (Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα), η οποία χρονολογείται από τον Ιανουάριο του 2024. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

🛸Archivo Ovni 📍Grecia – 01/10/2023 Otro objeto no identificado que ejecuta giros bruscos y repetidos de casi 90 grados, maniobras que ninguna aeronave actual puede realizar a esas velocidades. Un piloto sometido a esas fuerzas habría perdido el conocimiento en segundos. pic.twitter.com/6ykSByc83h — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 8, 2026

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο επισημαίνει ότι οι περιγραφές στα έγγραφα αποτυπώνουν την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη δεδομένη στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται δεν αποτελούν οριστική ένδειξη για τη φύση ή την προέλευση των αντικειμένων.

Όπως αναφέρεται, ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών. Ωστόσο, δεν έχουν αποκρυφθεί δεδομένα που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη των περιστατικών που καταγράφηκαν ως UAP.

Η πρωτοβουλία διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι έγγραφα που παρέμεναν απόρρητα για δεκαετίες είχαν τροφοδοτήσει εικασίες και θεωρίες, υπογραμμίζοντας πως οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι θα ζητούσε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν φακέλους που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Η δημοσιοποίηση των φακέλων για τα UAP εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει στο κοινό ιστορικά αρχεία υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκείνα που συνδέονται με τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.