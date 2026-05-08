Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μέρος των αρχείων που αφορούν τα UFO και τα UAP, διαθέτοντάς τα στο κοινό για μελέτη και αξιολόγηση.

Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια για πλήρη διαφάνεια. Ο ίδιος τόνισε ότι είχε την τιμή να δώσει εντολή στην κυβέρνησή του να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη ζωή, Unidentified Aerial Phenomena και Unidentified Flying Objects.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, προηγούμενες κυβερνήσεις δεν υπήρξαν διαφανείς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Με τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων και βίντεο, όπως είπε, «ο λαός μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνος του, “WHAT THE HELL IS GOING ON?”». Καταλήγοντας, κάλεσε τους πολίτες να «διασκεδάσουν και να απολαύσουν» το υλικό.

Trump: As for my promise to you, the Department of War has released the first tranche of the UFO/UAP files to the Public for their review and study. In an effort for Complete and Maximum Transparency, it was my Honor to direct my Administration to identify and provide Government… pic.twitter.com/OX4yS0FFqN — Clash Report (@clashreport) May 8, 2026

Η ανάρτηση Τραμπ

«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP στο κοινό για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ@@ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Καλή διασκέδαση και απόλαυση!».

UFO πάνω από την Ελλάδα; Τα βίντεο του Πενταγώνου που προκαλούν ερωτήματα

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δημοσιοποίησε την πρώτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα ΑΤΙΑ (UFO), ένα θέμα που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον ακόμη και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα έγγραφα αυτά, που κρύβονταν ως αμυντικά μυστικά, τροφοδοτούσαν για καιρό, αδικαιολόγητα, εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση σε αυτά», ανέφερε ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι θα έδινε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» τους φακέλους που διαθέτουν σχετικά με εξωγήινους και «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP)», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρώτη παρτίδα που αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου περιλαμβάνει 162 φακέλους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται παλαιά τηλεγραφήματα του υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από επανδρωμένες αποστολές της NASA στο διάστημα.

Καταθέσεις και αρχεία για ανεξήγητα φαινόμενα

Ένα από τα έγγραφα περιγράφει κατάθεση στο FBI ενός προσώπου που δήλωσε πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με τόσο έντονο φως ώστε μπορούσε να διακρίνει «λωρίδες εντός του φωτός». Το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

Άλλο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972, η οποία δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Στη λεζάντα του Πενταγώνου σημειώνεται ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας», ενώ προκαταρκτική ανάλυση υποδεικνύει πως θα μπορούσε να πρόκειται για «υλικό αντικείμενο».

Οι αναφορές για περιστατικά στην Ελλάδα

Στα αρχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα.

Το παρακάτω βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

Δείτε το σημείο που αφορά στην Ελλάδα στο 1:33

Αναλυτικά η περιγραφή του βίντεο:

00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.

Η διαδικασία αποχαρακτηρισμού και οι πολιτικές πιέσεις

Το Πεντάγωνο εργάζεται εδώ και χρόνια για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO, ενώ το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ειδικό γραφείο για τη διαχείριση του υλικού. Η πρώτη του αναφορά, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP, χωρίς όμως να προκύψουν αποδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει ποτέ την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο είχε ζητήσει τη δημοσιοποίηση αρχείων δεκαετιών, καθώς στρατιωτικοί κατέθεσαν για εμπειρίες τους με άγνωστα αεροσκάφη. Μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων κατηγόρησε το υπουργείο Άμυνας ότι καθυστερεί ή αποκρύπτει στοιχεία.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Ο Ρεπουμπλικάνος Τιμ Μπάρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή «κράτησε τον λόγο του» για διαφάνεια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα φακέλους που σχετίζονταν με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, χωρίς ωστόσο να προκύψουν νέα στοιχεία πέραν των ήδη γνωστών.