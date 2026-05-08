Σαφές μήνυμα για αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών έστειλε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προαναγγέλλοντας καθολική απαγόρευση χρήσης ΕΠΗΟ από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πωλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει εκτεταμένο πρόβλημα θανατηφόρων δυστυχημάτων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν δύο θανατηφόρα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια επί συνόλου 517 θανατηφόρων τροχαίων, ενώ το 2026 έχει ήδη σημειωθεί ένας θάνατος ανηλίκου.

«Τα δικά μας λάθη στο δρόμο δεν τα πληρώνουμε μόνο εμείς», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τα περισσότερα περιστατικά συνδέονται με παραβιάσεις του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Ανησυχία για τη συμπεριφορά ανηλίκων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στη συμπεριφορά ανήλικων χρηστών, σημειώνοντας ότι παρατηρούνται συχνά σοβαρές παραβάσεις, όπως κίνηση αντίθετα σε μονόδρομους, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και αγνόηση πινακίδων stop.

Όπως είπε, η εικόνα αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία στην Πολιτεία αλλά και στους γονείς, οδηγώντας την κυβέρνηση στην απόφαση για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα οχήματα.

«Η κυκλοφορία στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αρκετοί νέοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση πατινιού «σαν βιντεοπαιχνίδι».

Μάλιστα, σε μια πιο αιχμηρή αποστροφή του λόγου του, ανέφερε πως «η οδήγηση στο δρόμο δεν είναι GTA», παραπέμποντας στο γνωστό videogame και στη νέα έκδοσή του που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Στο στόχαστρο οι εταιρείες που «πειράζουν» πατίνια

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης σημαντική αυστηροποίηση των προστίμων για επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια τα οποία υπερβαίνουν τις νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές.

Όπως τόνισε, θα επιβάλλονται βαριές κυρώσεις όχι μόνο σε εταιρείες που πωλούν πατίνια ικανά να αναπτύξουν υπερβολικές ταχύτητες, αλλά και σε καταστήματα ή τεχνικούς που τροποποιούν τα οχήματα αφαιρώντας τους περιορισμούς ταχύτητας ή μεταβάλλοντας τη λειτουργία τους.

«Να το ξέρουν οι επιχειρήσεις που πωλούν εκτός προδιαγραφών ηλεκτρικά πατίνια και όσοι “πειράζουν” την ταχύτητα και την απόδοσή τους: θα τιμωρούνται πολύ πιο σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα ηλεκτρικά πατίνια παραμένει στα 25 χλμ./ώρα, ενώ η κυκλοφορία τους σε βασικές οδικές αρτηρίες όπως η Συγγρού, η Κηφισίας και η Μεσογείων απαγορεύεται ήδη από το ισχύον πλαίσιο.

Υποχρεωτική ασφάλιση για όλους

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, το μέτρο θα επεκταθεί και στις εταιρείες ενοικίασης πατινιών, οι οποίες θα υποχρεούνται να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στους χρήστες και σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυρανάκης, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οδηγοί και πεζοί θα προστατεύονται οικονομικά ακόμη και σε περιπτώσεις μικρών συγκρούσεων ή αστικών διαφορών.

«Θέλουμε ο πολίτης να γνωρίζει ότι υπάρχει υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη όταν συμβεί ένα ατύχημα», υπογράμμισε.

Αυστηρότερο πλαίσιο για περισσότερη ασφάλεια

Οι ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών έρχονται σε μια περίοδο όπου εντείνεται η δημόσια συζήτηση για την ασφαλή ενσωμάτωση των ηλεκτρικών πατινιών στις ελληνικές πόλεις, μετά και τις πρόσφατες παρεμβάσεις φορέων οδικής ασφάλειας και συγκοινωνιολόγων.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε πιο αυστηρούς κανόνες κυκλοφορίας, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με τα ΕΠΗΟ.