Δύο επίκαιρες ερωτήσεις φέρνουν τον Γιώργο Γεραπετρίτη σήμερα στη βουλή προκειμένου να παράσχει ενημέρωση αφενός για τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και αφετέρου για τους δύο Έλληνες που παραμένουν υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη.

Μια πρώτη εικόνα, ωστόσο, για το πώς χειρίστηκε η ελληνική πλευρά την υπόθεση με τον στολίσκο έδωσε χθες η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

«H Ελλάδα, ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, για λόγους ανθρωπιστικούς, αξιοποίησε το διπλωματικό της κεφάλαιο και ανέλαβε να υποδεχθεί στο έδαφός της 176 πολίτες κρατών-μελών ΕΕ και τρίτων χωρών. Θα ήθελα να τονίσω ότι αναλάβαμε με υπευθυνότητα, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον στολίσκο, με αποκλειστικό μέλημα την αποφυγή κλιμάκωσης, την ασφάλεια και την προστασία τους. Εκατόν εβδομήντα έξι πολίτες ξένων κρατών που συμμετείχαν στον στολίσκο έφτασαν στην Ελλάδα και ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους», τόνισε σε πρώτο χρόνο η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Ερωτηθείσα αργότερα για λεπτομέρειες επί των χειρισμών της χώρας μας σε σχέση και με τις επικοινωνίες που έλαβαν χώρα με το Ισραήλ, η ίδια έδωσε μια πιο αναλυτική εικόνα για το πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

«Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ. Η επικοινωνία με το Ισραήλ έγινε αποκλειστικά για την αποβίβαση των 176 αλλοδαπών πολιτών. Η Ελλάδα ενήργησε βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής σε πολεμικό πλοίο, παρά μόνον η δυνατότητα να του ζητηθεί να εγκαταλείψει τα χωρικά ύδατα, το οποίο και έγινε. Δεύτερον, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ακόμα και σε εμπορικό πλοίο δεν μπορεί να ασκηθεί δικαιοδοσία για συμβάν που έχει προηγηθεί της εισόδου του πλοίου στα χωρικά ύδατα, με την εξαίρεση βεβαίως κάποιων θεμάτων περιβαλλοντικών και ΑΟΖ. Επισημαίνω ότι το ισραηλινό πλοίο δεν είχε ελλιμενισθεί. Η αποβίβαση των επιβαινόντων στην Κρήτη έγινε με μέσα του Λιμενικού Σώματος. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα, καθαρά για λόγους ανθρωπιστικούς και σεβόμενη απόλυτα το Διεθνές Δίκαιο, προσφέρθηκε να υποδεχθεί 176 πολίτες στο έδαφός της και φρόντισε για την επιστροφή τους στις πατρίδες τους. Όπως έχει διατυπωθεί και στις σχετικές μας ανακοινώσεις, τασσόμαστε υπέρ της πλήρους τήρησης των προβλεπόμενων από το Διεθνές Δίκαιο διαδικασιών. Και βεβαίως, καλούμε σε καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

Απαντώντας, στη συνέχεια, σε ερώτηση που επικεντρωνόταν σε αναφορά του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές, η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ σημείωσε σχετικά:

«H συνεννόηση έγινε μετά το συμβάν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το γεγονός ότι προσφέρθηκε να υποδεχθεί στο έδαφός της 176 αλλοδαπούς πολίτες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα, τόσο διμερώς όσο και στο

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει παγίως θέματα που αφορούν τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Σε ό,τι αφορά, τώρα, το περιστατικό με τους δύο Έλληνες που κρατούνται στην Κωνσταντινούπολη για το οποίο ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να δώσει σήμερα περισσότερες πληροφορίες, το ελληνικό ΥΠΕΞ χθες απάντησε σχετικά στο πλαίσιο της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών αναφέροντας λακωνικά ότι «παραμένουν κρατούμενοι». Όπως σημείωσε σχετικά η Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, «το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε αποκοινωνία μαζί τους και παρέχει την προσήκουσα προξενική αγωγή».

Πρόκειται για το συμβάν που είχε γίνει γνωστό λίγο μετά το Πάσχα και αφορά σε δύο Έλληνες τουρίστες που το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9 Απριλίου) ξεδίπλωσαν ελληνική σημαία με βυζαντινό σταυρό και δικέφαλο αετό η οποία έφερε το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος» εντός της Αγίας Σοφίας, με τις τουρκικές αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή τους.

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο απαντήσεων στις επίκαιρες ερωτήσεις, ο υπουργός Εξωτερικών αναχωρεί άμεσα για τη Θεσσαλονίκη όπου θα συμμετάσχει στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όπου είναι προγραμματισμένο να έχει συναντήσεις και με τοπικούς φορείς.