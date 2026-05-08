Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με θύμα ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε βαριά όταν αυτοκίνητο παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30 χθες το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου.

Ο νεαρός που βρισκόταν πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι φέρεται να παραβίασε το στοπ, στην συνέχεια συγκρούστηκε με ΙΧ που ερχόταν και παρασύρθηκε.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα στον θώρακα και στο πόδι. Μάλιστα στήθηκε γέφυρα ζωής και οδηγήθηκε απευθείας στο νοσοκομείο και μπήκε στο χειρουργείο.