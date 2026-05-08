Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με θύμα ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε βαριά όταν αυτοκίνητο παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30 χθες το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου.

Ο νεαρός που βρισκόταν πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι φέρεται να παραβίασε το στοπ, στην συνέχεια συγκρούστηκε με ΙΧ που ερχόταν και παρασύρθηκε.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα στον θώρακα και στο πόδι. Μάλιστα στήθηκε γέφυρα ζωής και οδηγήθηκε απευθείας στο νοσοκομείο και μπήκε στο χειρουργείο.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα