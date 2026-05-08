Ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν εθεάθησαν να παρακολουθούν μαζί μια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Το βράδυ της Τρίτης, ο σούπερ σταρ της F1 και η κοσμική παρουσιάστρια παρακολούθησαν την προβολή της παράστασης «The Fear of 13», μιας παράστασης του Μπρόντγουεϊ με πρωταγωνιστές τους Άντριεν Μπρόντι και Τέσα Τόμσον. Η Καρντάσιαν, η οποία είναι παραγωγός της παράστασης, την είχε ήδη δει την Κυριακή με τη μητέρα της Κρις Τζένερ, την αδερφή της Κάιλι Τζένερ και τον σύντροφο της Κάιλι, τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ. Και δύο ημέρες αργότερα, πήγε και με τον Χάμιλτον

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν έχουν εμφανιστεί δημόσια. Νωρίτερα φέτος, εθεάθησαν στο Super Bowl .