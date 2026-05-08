Οι Metallica είναι talk of the town. Ίσως η συναυλία του καλοκαιριού που έγινε sold out μόλις ανακοινώθηκε.

Και αν δεν έζησες το live του 2007 θα το ζήσεις τώρα. Ας κάνουμε όμως ένα throwback. Οι Metallica εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στις 3 Ιουλίου 2007, στο πλαίσιο του Rockwave Festival στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα. Η συναυλία ήταν μέρος της περιοδείας “Sick of the Studio ’07”, με την μπάντα να αποδίδει ένα δυνατό setlist κλασικών επιτυχιών.

Σχεδόν 20 χρόνια μετά η αγάπη είναι η ίδια και το fan club έχει αυξηθεί και με τον James Hetfield στην Αθήνα από χθες όπου κατέφθασε χέρι χέρι με την αρραβωνιαστικιά του λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Ο frontman των Metallica εθεάθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Αντριάνα Γκίλετ, λίγα 24ωρα πριν τη μεγάλη συναυλία της μπάντας στην Αθήνα.

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια κατάδυσης με καρχαρίες, εμφανίστηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο κατά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Οι πρόβες ξεκίνησαν κατευθείαν και αν πήγαινες μια βόλτα από το ΟΑΚΑ από χθες θα άκουγες ήχους, φωνές αλλά θα έβλεπες και ένα εμβληματικό stage.

Φήμες λένε πως το Σάββατο από τις 15:00 ο κόσμος θα βρίσκεται απέξω για να διεκδικήσει την καλύτερη θέση και να δει τον James όσο πιο κοντά γίνεται.

Το καλοκαίρι λοιπόν ξεκίνησε και επίσημα.