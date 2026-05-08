Το κλιματικό φαινόμενοΕλ Νίνιο αναμένεται να εκδηλωθεί τους επόμενους μήνες, με πιθανές συνέπειες την άνοδο των θερμοκρασιών σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγο του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

Η Μπέρτζες δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ». Η Μπέρτζες τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με την ένταση του φαινομένου, καθώς οι εκτιμήσεις που γίνονται την άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο συχνά δεν είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, πρόσθεσε πως, όποια κι αν είναι η ισχύς του, το φαινόμενο αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο.

Και ο Ζικ Χάουσφαδερ, επιστήμονας του ανεξάρτητου ερευνητικού οργανισμού Berkeley Earth, έγραψε πρόσφατα ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες το 2027 να γίνει η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο και οι επιπτώσεις του

Το Ελ Νίνιο αποτελεί φάση ενός φυσικού κύκλου μεταβολών της θερμοκρασίας του Ειρηνικού Ωκεανού και των εμπορικών ανέμων, επηρεάζοντας τον παγκόσμιο καιρό και αυξάνοντας την πιθανότητα ξηρασιών, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων φαινομένων.

Παράλληλα, προσθέτει θερμότητα σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων. Το προηγούμενο Ελ Νίνιο συνέβαλε ώστε το 2023 και το 2024 να καταγραφούν ως οι δύο πιο θερμές χρονιές στην ιστορία.

Ορισμένες μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι το επερχόμενο φαινόμενο ενδέχεται να είναι ακόμη ισχυρότερο, πιθανώς συγκρίσιμο με το «υπερ-Ελ Νίνιο» πριν από τρεις δεκαετίες.

Ακραία φαινόμενα και παγκόσμια θέρμανση

Το Copernicus ανέφερε ότι η άνοδος των θερμοκρασιών των ωκεανών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο υποδηλώνει τη μετάβαση από ουδέτερες συνθήκες προς το Ελ Νίνιο. Οι επιστήμονες, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας πίσω από τη θερμότητα των ωκεανών και τις επιπτώσεις της, όπως η λεύκανση των κοραλλιών και τα θαλάσσια κύματα καύσωνα.

Το Ελ Νίνιο εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον ήδη επιβαρυμένο από την ανθρωπογενή παγκόσμια υπερθέρμανση, με τους ωκεανούς να απορροφούν περίπου το 90% της περίσσειας θερμότητας που παράγεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στο μηνιαίο δελτίο του, το Copernicus ανέφερε ότι ο Απρίλιος ήταν ο τρίτος θερμότερος μήνας σε παγκόσμιο επίπεδο, με μέση θερμοκρασία 1,43 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα (1850-1900).

Η αρκτική θαλάσσια παγοκάλυψη παρέμεινε κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η Ευρώπη αντιμετώπισε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες που προμηνύουν ένα θερμότερο και ξηρότερο καλοκαίρι, με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας και πυρκαγιών.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ακραία φαινόμενα. Κάθε μήνας μας δίνει περισσότερα δεδομένα που δείχνουν πως η κλιματική αλλαγή προκαλεί όλο και πιο έντονα γεγονότα», δήλωσε η Μπέρτζες.