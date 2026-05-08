Σημαντικές αποφάσεις για την περιβαλλοντική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Ηπείρου ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026. Η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Γοργόλη, εξέτασε φακέλους που αφορούν μεγάλες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τον πρωτογενή τομέα.

Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αρνητική γνωμοδότηση για δύο αιολικούς σταθμούς στην περιοχή της Πάργας και ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο στον Μετσοβίτικο ποταμό, με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις να εστιάζουν στην ανάγκη προστασίας του φυσικού ανάγλυφου και της σπάνιας ιχθυοπανίδας της περιοχής. Παράλληλα, η Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για τη λειτουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων σε Ιωάννινα και Άρτα.

Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο τύπου με τις αποφάσεις της Επιτροπής:

Αρνητικά γνωμοδότησε στη συνεδρίαση της Πέμπτης (07/05) η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, για δύο αιολικούς σταθμούς στη Δ.Ε. Πάργας και για ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο στον Μετσοβίτικο ποταμό.

Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Γοργόλη αναλύθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων των περιοχών κατασκευής των έργων.

Ειδικότερα, για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,00 MW, στον ποταμό Μετσοβίτικο του Δήμου Μετσόβου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, εκτιμάται «ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου ΜΥΗΕ στο συγκεκριμένο σημείο του ποταμού Μετσοβίτικου ενδέχεται να προκαλέσει:

– κατακερματισμό οικοτόπων

– παρεμπόδιση μετακινήσεων ιχθυοπανίδας

– υποβάθμιση ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής

– αύξηση θερμοκρασίας και μείωση οξυγόνου

– πιθανή θνησιμότητα από υδροστρόβιλους

με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις για την Ιονική πέστροφα (Salmo farioides), είδος ευαίσθητο σε υδρομορφολογικές μεταβολές.»

Όπως προαναφέρθηκε, αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής και για τα παρακάτω έργα κατασκευής αιολικών σταθμών στην Δ.Ε. Πάργας:

«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας- διασύνδεσης), στη θέση «ΣΩΡΙΑΣΤΟΝ» της Δ.Ε. Πάργας, του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (αρνητική γνωμοδότηση)

«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας- διασύνδεσης), στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ» της Δ.Ε. Πάργας, του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου

Όπως σημείωσε ο κ Γοργόλης, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις, οι επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις στην κατασκευή του αιολικού πάρκου και των συνοδών έργων κρίνονται σοβαρές και μακροχρόνιες με διατάραξη στο ανάγλυφο του περιβάλλοντος.

Άλλες αποφάσεις

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.424 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Παληάμπελα», Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 56.700 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Κλοτσιδιάρης», στην Τ.Κ. Αναργύρων, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.000 κοτόπουλων πάχυνσης (108 Ι.Ζ) και διάνοιξη υδρογεώτρησης, στη θέση «Μάρλες», Τ.Κ. Ράχης του Δ. Αρταίων, ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Παλαιομαύρας Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, Δ. Αρταίων, ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για το έργο «Σταθμός αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση, δυναμικότητας 10 MW, στη θέση «ΖΥΓΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ», Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».