Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που επιβάλλουν στην Κούβα οι ΗΠΑ από τον Ιανουάριο αποτελεί «στέρηση ενέργειας» με «σοβαρές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συνολική ανάπτυξη της νήσου», προειδοποίησαν χθες Πέμπτη ειδικοί του ΟΗΕ.

«Η Κούβα υφίσταται στέρηση ενέργειας επιβληθείσα από τις ΗΠΑ, κατάσταση στην οποία η έλλειψη καυσίμων παραλύει τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών απαραίτητων για αξιοπρεπή ζωή», τόνισαν οι τρεις ειδικοί σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, που έχουν εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά δεν εκφράζονται εξ ονόματός του, «αυτός ο παράνομος αποκλεισμός όχι μόνο προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή ζωή, αλλά καταφέρνει επίσης πλήγμα (…) σε ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος της νήσου, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και δεν έχει άφησε να ελλιμενιστεί στη χώρα παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

Ήδη αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση, η νήσος των 9,6 εκατομμύρια κατοίκων βλέπει τη δραστηριότητα να έχει σχεδόν παραλύσει από τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι ειδικοί σημείωσαν ότι το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε τον Ιανουάριο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την «εξαιρετική απειλή» που εγείρει κατ’ αυτόν η Κούβα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, «επιδείνωσε πολύ τις ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη νήσο, ωθώντας βασικές υπηρεσίες στο χείλος της αβύσσου».

«Αν και το διάταγμα αναφέρεται σε ανησυχίες για το ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα, δεν λαμβάνει υπόψη πως το ίδιο το μέτρο (…) πλήττει ανθρώπινα δικαιώματα του κουβανικού λαού», πρόσθεσαν.

Το σύστημα υγείας της Κούβας υπολογίζει πως εκκρεμεί να γίνουν 96.000 καθυστερούμενες χειρουργικές επεμβάσεις—11.000 από αυτές αφορούν παιδιά—ενώ οι καθυστερήσεις στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού πλήττουν χιλιάδες νεογέννητα, υπογράμμισαν ακόμη.

Στερώντας από τον πληθυσμό την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών, το διάταγμα πλήττει τα δικαιώματα «στην τροφή, στην παιδεία, στην υγεία, στο πόσιμο νερό και στην αποχέτευση», συνέχισαν, κρίνοντας πως «η χρήση της στέρησης της ενέργειας ως εργαλείου εξαναγκασμού είναι ασύμβατη με τους διεθνείς κανόνες ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σύμφωνα με το κείμενο, οι τρεις ειδικοί έχουν εκφράσει «επίσημα τις ανησυχίες τους στην κυβέρνηση των ΗΠΑ» και «ζήτησαν διευκρινίσεις για τη νομική και πραγματική βάση του διατάγματος».