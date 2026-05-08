Απροσπέλαστη παραμένει από το πρωί η οδός Καραγιώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της πλατείας Συντάγματος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση της περιοχής.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η βλάβη έχει δημιουργηθεί μια μικρή τρύπα στο οδόστρωμα. Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται ήδη εκεί, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στις εργασίες αποκατάστασης του αγωγού και να αποκαταστήσουν τη ροή του νερού.

Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση στους γύρω δρόμους είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.