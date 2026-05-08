Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι σημειώνεται «ικανοποιητική πρόοδος» στις συνομιλίες μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις αρχές Ιουλίου.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν στη δήλωσή της, προσθέτοντας: «Συζητήσαμε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι, και από τις δύο πλευρές, στην εφαρμογή της. Σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μετά την επικοινωνία του με την πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, υπό όρους, την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η οποία είχε συναφθεί το περασμένο καλοκαίρι στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Ωστόσο, οι εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης απαιτούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, πριν από την τελική επικύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οι πολύωρες συζητήσεις μεταξύ των δύο θεσμών δεν οδήγησαν σε οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, «καταγράφηκε πρόοδος σε μια σειρά θεμάτων», ενώ ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου.

«Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό μας διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το νομοθετικό έργο το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Μιχαήλ Δαμιανός, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου.