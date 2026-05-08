Η Αργεντινή ανακοίνωσε ότι, σε αυτό το στάδιο, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης» από τον χανταϊό, μετά την εμφάνιση εστίας του ιού σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, και με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης». Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν υγειονομικοί εκπρόσωποι και των 24 επαρχιών της χώρας.

Την προηγούμενη ημέρα, το υπουργείο είχε διευκρινίσει ότι εξέτασε τη διαδρομή του ζευγαριού των Ολλανδών που έχασαν τη ζωή τους, αφού είχαν ταξιδέψει επί τέσσερις μήνες μεταξύ Αργεντινής, Χιλής και Ουρουγουάης. Το ζευγάρι είχε επιστρέψει στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου για να επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια την 1η Απριλίου.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, όπως αναφέρεται, «εξετάστηκαν το ιστορικό καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη διαδρομή του αρχικού κρούσματος από την είσοδό του στη χώρα τον Νοέμβριο».

Το υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στην Αργεντινή, ενώ σημείωσε πως η επαρχία της Γης του Πυρός, απ’ όπου αναχώρησε το πλοίο, δεν έχει αναφέρει «κανένα κρούσμα χανταϊού» από το 1996, όταν ξεκίνησε η υποχρεωτική καταγραφή τους.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα αποσταλούν ειδικοί στην Ουσουάια για να αιχμαλωτίσουν και να εξετάσουν τρωκτικά, αναζητώντας «την πιθανή παρουσία του ιού».

Ο χανταϊός στην Αργεντινή και τα νέα κρούσματα

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με περίπου εκατό κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Τα περισσότερα εντοπίζονται στις βορειοδυτικές επαρχίες, μακριά από τη Γη του Πυρός. Το στέλεχος των Άνδεων του ιού – από το οποίο έχουν μολυνθεί τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο – εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Παταγονίας.

Ύποπτο κρούσμα στη Βρετανία

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας γνωστοποίησαν ότι εντοπίστηκε ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη που επέβαινε επίσης στο MV Hondius. Ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό, όπου το πλοίο είχε σταθμεύσει στα μέσα Απριλίου.

Δύο ακόμη Βρετανοί έχουν επιβεβαιωμένα μολυνθεί από τον ιό. Ο ένας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το πλοίο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, όπου μεταφέρθηκε τον Απρίλιο.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι ανησυχεί για την επιδημία του ιού

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανησυχία χθες δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει πως ο χανταϊός δεν θα εξαπλωθεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση. «Ελπίζουμε ότι η κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ήταν το πλοίο – και νομίζω ότι αύριο θα εκδώσουμε πλήρη έκθεση για το θέμα. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους που το μελετούν… Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν για την εξάπλωση του ιού, ο Τραμπ απάντησε: «Ελπίζω όχι». Αυτό συμβαίνει καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε την Πέμπτη ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερες περιπτώσεις χανταϊού, μετά τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου από τη νόσο, αλλά αναμένεται η επιδημία να περιοριστεί εφόσον ληφθούν προφυλάξεις.