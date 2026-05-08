Με ένα ακόμη αιχμηρό αλλά και τρυφερό σκίτσο, ο Αρκάς επιστρέφει με τη γνωστή σειρά «Καλημέρα», αυτή τη φορά βάζοντας στο επίκεντρο την έννοια της αγάπης και – κυρίως – το πραγματικό της περιεχόμενο.

Στο νέο σκίτσο, δύο πουλιά συζητούν πάνω σε ένα κλαδί. Το πρώτο, εμφανώς ενοχλημένο, κατηγορεί το άλλο ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει αγάπη. Η απάντηση όμως έρχεται άμεσα και με νόημα: «Αγάπη σημαίνει να δίνεις, να κάνεις θυσίες, να χαρίζεις, να παραχωρείς…».

Και τότε έρχεται η ανατροπή, χαρακτηριστική του χιούμορ του Αρκά: «…και σε ρωτάω, τι θυσία έχεις κάνει εσύ για μένα;».

Με λιτές ατάκες και γνώριμη εικονογράφηση, ο δημιουργός σατιρίζει την ανθρώπινη τάση να μιλά για ανιδιοτελή αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα συχνά αναζητά ανταλλάγματα και επιβεβαίωση. Το σκίτσο ισορροπεί ανάμεσα στη φιλοσοφική διάθεση και την καθημερινή αλήθεια των σχέσεων, κάτι που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της δουλειάς του Αρκά.

Η σειρά «Καλημέρα» συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή καθημερινά διαδικτυακά «ραντεβού» του κοινού με τον σκιτσογράφο, με τα σκίτσα να σχολιάζουν από τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι την επικαιρότητα και τις κοινωνικές συμπεριφορές.