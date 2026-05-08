Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέλαβε δράση νωρίς το πρωί για να αναχαιτιστούν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πύραυλοι που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, ανέφερε μέσω X το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται για έναν μήνα—από την 8η Απριλίου—ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και drones προερχόμενες από το Ιράν», σημείωσε το υπουργείο, διαβεβαιώνοντας πως τυχόν «κρότοι» που ακούγονται δεν οφείλονται παρά «σε αναχαιτίσεις».