Πολέμικη είναι ξανά η ατμόσφαιρα στον Περσικό Κόλπο, καθώς ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (8/5) πλήγματα στην πόλη – λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η πηγή αυτή ωστόσο δήλωσε, ότι τα πλήγματα δεν σημαίνουν επανέναρξη του πολέμου ή τερματισμό της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου, σύμφωνα με την ανάρτηση. Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν, καθώς οι ΗΠΑ περίμεναν την απάντηση του Ιράν σε μια πρόταση των ΗΠΑ που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που παραμένουν άλυτα προς το παρόν. Ανάμεσα στο Κεσμ και τη νησίδα Λαράκ διέρχονται πλοία που τελούν υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης και διαθέτουν άδεια εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ, περίπου στις 21:40 ώρα Ελλάδας, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ιδιαίτερα δυνατός ήχος έκρηξης αναφέρθηκε και στην πόλη Σιρίκ, όπου το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της παράνομης – κατά την Τεχεράνη – πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Mehr, οι ήχοι φαίνεται να συνδέονται με συγκρούσεις στα ύδατα της επαρχίας Σιρίκ.

Antiaircraft fire seen over Iran’s capital, Tehran, a few moments ago. pic.twitter.com/wasn4eKTWs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

Ενεργοποίηση της ιρανικής αεράμυνας

Το ιρανικό πρακτορείο IRIB αναφέρει, ότι η ιρανική αεράμυνα έχει ενεργοποιηθεί στη δυτική Τεχεράνη. Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει επίσης, ότι η ιρανική αεράμυνα έχει ενεργοποιηθεί στην περιοχή, λέγοντας ότι «αντιμετωπίζει εχθρικούς στόχους».

Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ που επιχειρούν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ δέχτηκαν πυρά ιρανικών πυραύλων, μετά από επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ιρανικό πετρελαιοφόρο, ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, χωρίς να τον κατονομάζουν. Τα αμερικανικά πλοία αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, αφού υπέστησαν ζημιές από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, αλλά την Τετάρτη ο αμερικανικός στρατός δήλωσε, ότι είχε παρεμποδίσει ένα πετρελαιοφόρο με ιρανική σημαία, που προσπαθούσε να πλεύσει προς ένα ιρανικό λιμάνι. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου με ‌ένα F-18 χτύπημα

Αβεβαιότητα για τη φύση των επιχειρήσεων

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ή για προσπάθεια διαφυγής πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, αναφορές κάνουν λόγο για αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που απογειώθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Τεχεράνης δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

Η εκεχειρία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει την εφαρμογή εκ νέου του Σχεδίου Ελευθερία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία». Εκτίμησε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει γρήγορα», ενώ επανέλαβε πως, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό.

Αντιδράσεις και περιφερειακές εξελίξεις

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση». Η Τεχεράνη, όπως είπε, θα κοινοποιήσει την απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν αφού «οριστικοποιήσει τις θέσεις της».

Ιρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν κατηγορηματικά τις αναφορές περί συμφωνίας για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές διαρροές «αμερικανική λίστα επιθυμιών».

Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την έναρξη της «εκεχειρίας», σκοτώνοντας ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ. Οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, παραβιάζουν συστηματικά την εκεχειρία με τον Λίβανο.

Η Χαμάς καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τους καθημερινούς βομβαρδισμούς και τον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών ως «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» και συνέχιση του «πολέμου εξόντωσης» στα παλαιστινιακά εδάφη.