Μια απόρρητη αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έρχεται να ανατρέψει την αισιόδοξη εικόνα που παρουσιάζει ο Λευκός Οίκος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το Ιράν διαθέτει τις αντοχές να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ για τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις μήνες ακόμα.

Η ανάλυση, που παραδόθηκε αυτή την εβδομάδα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και αποκαλύπτει η Washington Post, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου.

Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη πως οι ιρανικοί πύραυλοι έχουν «αποδεκατιστεί» και πως το καθεστώς έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος του, η έκθεση αποκαλύπτει ότι η Τεχεράνη διατηρεί ανέπαφο περίπου το 75% των κινητών εκτοξευτών της και το 70% του προπολεμικού αποθέματος βαλλιστικών πυραύλων της.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα πως υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι το καθεστώς κατάφερε να επαναλειτουργήσει σχεδόν όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, να επισκευάσει κατεστραμμένους πυραύλους, ακόμα και να ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση νέων μονάδων που βρίσκονταν στο στάδιο της παραγωγής κατά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται να στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση.

Από τη μία πλευρά, ανώτατος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός προκαλεί πραγματική και σωρευτική ζημιά, συντρίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας την οικονομική κατάρρευση, ενώ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι λιμοκτονεί τον λαό της για να παρατείνει έναν χαμένο πόλεμο.

Από την άλλη πλευρά, άλλοι αξιωματούχοι προειδοποιούν πως η CIA ίσως υποτιμά την αντοχή της Τεχεράνης, επισημαίνοντας πως η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική και είναι πεπεισμένη πως μπορεί να αντέξει περισσότερο από την πολιτική βούληση των ΗΠΑ, θυμίζοντας ανάλογα αυταρχικά καθεστώτα που επιβίωσαν επί χρόνια υπό καθεστώς εμπάργκο.

Ο πόλεμος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και σε μια εύθραυστη εκεχειρία από τις 8 Απριλίου μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης.

Παρά την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης «Project Freedom» για το βίαιο άνοιγμα της ναυσιπλοΐας, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Ωστόσο, η απόρρητη έκθεση υποδηλώνει πως ο οικονομικός στραγγαλισμός μπορεί να μην αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς στο άμεσο μέλλον, μετατρέποντας τη σύγκρουση σε μια εξαντλητική μάχη υπομονής και στρατιωτικής επιβίωσης που η Ουάσιγκτον φαίνεται να είχε υποτιμήσει.