Ο πρίγκιπας Άντριου ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια περίπατου κοντά στη νέα του κατοικία στο Sandringham, σύμφωνα με δημοσίευμα των βρετανικών μέσων.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα The Telegraph, την Πέμπτη 7 Μαΐου, ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα τύπου μπαλακλάβα συνελήφθη αφού φέρεται να απείλησε τον πρώην Δούκα του Γιορκ, ηλικίας 66 ετών, κοντά στο κτήμα Sandringham στο Norfolk. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Άντριου έκανε βόλτα με τους σκύλους του στις 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο άνδρας καθόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και βγήκε από αυτό όταν ο Άντριου βρισκόταν περίπου 50 μέτρα μακριά, φωνάζοντάς του καθώς πλησίαζε.

Συνοδευόμενος από μέλος της προσωπικής του ασφάλειας, ο Άντριου “έτρεξε προς το αυτοκίνητό του, που ήταν σταθμευμένο κοντά, και απομακρύνθηκε με ταχύτητα, ενώ ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να τον καταδιώξει”, αναφέρει η εφημερίδα.

Το περιστατικό συνέβη σε δημόσιο χώρο κοντά στο Sandringham Royal Parkland, σε μικρή απόσταση από το Marsh Farm, όπου πλέον διαμένει ο Άντριου.

Ανακοίνωση της αστυνομίας του Norfolk

Σε δήλωσή της την Πέμπτη, η αστυνομία του Norfolk ανέφερε: “Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Wolferton λίγο μετά τις 7.30 μ.μ. την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, ύστερα από αναφορά ότι ένας άνδρας συμπεριφερόταν με εκφοβιστικό τρόπο στο χωριό.”

Η ανακοίνωση συνέχισε: “Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα ως ύποπτο για παράβαση της δημόσιας τάξης και κατοχή επιθετικού όπλου. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Ερευνών της Αστυνομίας του King’s Lynn για ανάκριση και παραμένει υπό κράτηση.”

Το Wolferton είναι η περιοχή όπου βρίσκεται το νέο σπίτι του Άντριου, το Marsh Farm, εντός του κτήματος Sandringham.

Η μετακόμιση στο Sandringham και οι περικοπές

Ο Άντριου μετακόμισε επίσημα στο Marsh Farm τον Απρίλιο, μετά την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge στο Windsor Great Park, όταν ο Βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τους βασιλικούς του τίτλους τον Οκτώβριο του 2025, εν μέσω νέας κριτικής για τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πηγές που επικαλείται η The Telegraph αναφέρουν ότι ο Άντριου ήταν ταραγμένος μετά το περιστατικό και κλήθηκε να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, όπως και ο υπεύθυνος ασφαλείας του. “Αυτό δείχνει γιατί οι ρυθμίσεις ασφαλείας του Άντριου πρέπει να είναι ανάλογες και σωστά ισορροπημένες για ένα άτομο με τόσο υψηλό προφίλ,” ανέφερε πηγή στην εφημερίδα, προσθέτοντας πως “το περιστατικό αποδεικνύει ότι η ασφάλειά του χρειάζεται επανεξέταση.”

Οικονομικές και θεσμικές αλλαγές

Ο Βασιλιάς Κάρολος, 77 ετών, φέρεται να διέκοψε το ετήσιο προσωπικό επίδομα του αδελφού του ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων και να σταμάτησε τη χρηματοδότηση της προσωπικής του ασφάλειας το 2024.

Η The Sun είχε αναφέρει ότι ο Άντριου έχασε την αστυνομική του προστασία το 2022, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις πατρωνίες τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς, μετά την απόρριψη από δικαστή του αιτήματός του να απορριφθεί η αγωγή σεξουαλικής επίθεσης που είχε καταθέσει εις βάρος του η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε.

Αργότερα, ο Άντριου προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για άγνωστο ποσό και αποσύρθηκε πλήρως από τη δημόσια ζωή, μετά τη συνέντευξή του στο BBC τον Νοέμβριο του 2019, όπου μίλησε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Νέα έρευνα εις βάρος του

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Άντριου συνελήφθη στο Sandringham ως ύποπτος για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα, καθώς οι αρχές ερευνούν ισχυρισμούς ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρώην Δούκας του Γιορκ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σχετικά με τη σχέση του με τον Αμερικανό χρηματιστή.