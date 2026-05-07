Ερευνητές του Πανεπιστημίου του York εντόπισαν σπάνια ίχνη πορφυρού υφάσματος σε δύο ρωμαϊκές ταφές βρεφών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος. Το χρώμα, γνωστό ως Τυριανό πορφυρό, παραγόταν από σύνθλιψη χιλιάδων θαλάσσιων σαλιγκαριών του είδους murex και αποτελούσε πολυτελές προϊόν που προοριζόταν για αυτοκράτορες, βασιλείς και μέλη της αριστοκρατίας.

Οι ειδικοί ανίχνευσαν την παρουσία του χρώματος σε ενδύματα που τύλιγαν δύο μικρά παιδιά, τα οποία πέθαναν και ετάφησαν πριν από περίπου 1.700 χρόνια. Τα ευρήματα φυλάσσονται σήμερα στις συλλογές του York Museums Trust.

Η ταυτοποίηση του βαφικού υλικού κατέστη δυνατή μέσω χημικής ανάλυσης, χάρη στη χρήση υγρού γύψου που είχε χυθεί πάνω στα καλυμμένα σώματα, σύμφωνα με το ρωμαϊκό ταφικό έθιμο. Όταν ο γύψος στερεοποιήθηκε, διατήρησε το χρώμα του υφάσματος που βρισκόταν από κάτω.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ανιχνεύεται πορφυρή βαφή σε υφάσματα από τη ρωμαϊκή πόλη του York, γεγονός που αποδεικνύει ότι ορισμένοι κάτοικοί της είχαν πρόσβαση σε είδη πολυτελείας. Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς μέχρι σήμερα οι μελετητές πίστευαν ότι οι Ρωμαίοι δεν εκδήλωναν δημόσια πένθος για τον θάνατο βρεφών.

«Η αξιοσημείωτη αυτή ανακάλυψη μας αποκαλύπτει πολλά για τη σημασία των παιδιών στη ρωμαϊκή κοινωνία του York και για την επιθυμία της οικογένειας να προσφέρει στο βρέφος την καλύτερη δυνατή αποχαιρετιστήρια τελετή υπό τραγικές συνθήκες», δήλωσε η αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του York, Maureen Carroll.