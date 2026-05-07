Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας παραπέμπεται ένας ιδιώτης γιατρός του Βόλου, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της θανατηφόρας έκθεσης και της έκθεσης κατά συρροή. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο ασθενούς την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και αποτελεί μία από τις πρώτες δίκες πανελλαδικά όπου γιατρός καλείται να λογοδοτήσει για παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μαγνησίας, το οποίο επικαλείται το gegonota.news, ο γιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, φέρεται να μην τήρησε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση ασθενών με Covid-19. Ως αποτέλεσμα, μία 60χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ ο 63χρονος σύζυγός της, που επίσης νοσούσε, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και τελικά ανάρρωσε.

Όπως αναφέρεται, ο γιατρός φέρεται να είπε στην ασθενή: «Αν πας στο νοσοκομείο είσαι πεθαμένη. Στα νοσοκομεία επτά στους δέκα πεθαίνουν». Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, προέτρεψε συγγενή της να «κάνει την προσευχή του στον Άγιο Νεκτάριο». Το βούλευμα περιγράφει ότι τον Οκτώβριο του 2021 ο ιδιώτης γιατρός επισκέφθηκε κατ’ οίκον τη 60χρονη, η οποία είχε επιβεβαιωμένα διαγνωσθεί με Covid-19 – γεγονός που, όπως σημειώνεται, γνώριζε. Παρά ταύτα, την εξέτασε χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα και της συνέστησε θεραπεία που δεν ήταν σύμφωνη με τις τότε οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη «διαχείριση κατ’ οίκον ασθενών με Covid-19».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός συνταγογράφησε φάρμακα και, όταν η κατάσταση της ασθενούς επιδεινώθηκε, της προμήθευσε φιάλες και συμπυκνωτή οξυγόνου. Την επίβλεψη της οξυγονοθεραπείας ανέλαβε ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης νοσούσε και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά.

Η υγεία της γυναίκας, αντί να βελτιωθεί, επιδεινώθηκε. Στις 14 Οκτωβρίου 2021 μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» σε κρίσιμη κατάσταση και, παρά την καθυστερημένη αλλά ενδεδειγμένη θεραπεία, κατέληξε στις 10 Νοεμβρίου 2021 στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου είχε διακομισθεί.