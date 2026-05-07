Ο Νικολά Σαρκοζί απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, έπειτα από δικαστική απόφαση που προσαρμόζει την ποινή του λόγω της προχωρημένης ηλικίας του. Η ρύθμιση αφορά την πολύκροτη υπόθεση Bygmalion, που σχετίζεται με την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, το Δικαστήριο του Παρισιού ενέκρινε την Τρίτη αίτημα «υπό όρους αποφυλάκισης», το οποίο τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη 7 Μαΐου. Όπως μεταδίδει το AFP, η απόφαση επιτρέπει στον Σαρκοζί να μην φέρει πλέον ηλεκτρονικό βραχιόλι, στο πλαίσιο προσαρμογής της εκτέλεσης της ποινής του λόγω ηλικίας και προσωπικής κατάστασης.

Ο πρώην πρόεδρος, που έκλεισε τα 71 του χρόνια τον Ιανουάριο, είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2024 σε ποινή ενός έτους φυλάκισης, εκ των οποίων έξι μήνες εκτιτέοι. Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη τον Νοέμβριο του 2025, μετά την απόρριψη της αναίρεσης από το Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ποινής, του είχε επιβληθεί από τον Φεβρουάριο η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού έως τον Μάιο του 2025, ενώ είχε προβλεφθεί και καθεστώς ημι-ελευθερίας για το υπόλοιπο διάστημα.

Η υπόθεση Bygmalion και οι δικαστικές εκκρεμότητες

Η υπόθεση Bygmalion αφορά τη φερόμενη παράνομη υπέρβαση των εκλογικών δαπανών στην αποτυχημένη προεδρική εκστρατεία του 2012, όπου ο Σαρκοζί είχε ηττηθεί. Η καταδίκη αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη εγγραφή στο ποινικό του μητρώο, μετά την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, γνωστή ως «Βισμούθιο», στην οποία είχε επίσης καταδικαστεί για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος παραμένει αντιμέτωπος με άλλες δικαστικές υποθέσεις. Από τον Μάρτιο, εμφανίζεται στο Εφετείο του Παρισιού για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη, όπου είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε πέντε χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας εκτίσει σύντομο διάστημα κράτησης.

Η νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση Bygmalion αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο εκτέλεσης της ποινής του Σαρκοζί, χωρίς ωστόσο να αίρει τις συνολικές δικαστικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να τον βαραίνουν.