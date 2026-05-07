Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε για το αν πιστεύει στην ύπαρξη των εξωγήινων και των UFO, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Στίβεν Κόλμπερτ, παρουσιαστή της εκπομπής «The Late Show». Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι επιμένει πως οι εξωγήινοι υπάρχουν και ότι θα ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί τους, τονίζοντας παράλληλα πως αν η κυβέρνηση είχε κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό.
Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η συζήτηση για τους εξωγήινους πήρε μια ιδιαίτερη τροπή όταν ο Ομπάμα παραδέχτηκε πως δεν υπάρχουν μυστικά για εξωγήινους που να κρατά η κυβέρνηση. Αν και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ύπαρξή τους είναι πιθανή, διευκρίνισε πως δεν έχει υπάρξει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες μορφές ζωής.
Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ομπάμα εξήγησε ότι είναι πρακτικά αδύνατο για την κυβέρνηση να κρατήσει κρυφές πληροφορίες, ακόμη και αν υπήρχαν φωτογραφίες ή αποδείξεις για εξωγήινα σκάφη. «Η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατάει μυστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με μια δόση χιούμορ, πρόσθεσε: «Αν υπήρχαν εξωγήινοι ή διαστημόπλοια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει».
Former U.S. President Barack Obama said the government simply wouldn’t be able to hide the existence of aliens
According to him, U.S. authorities are not good at keeping secrets.
He joked that if there really were aliens or a UFO at a military base, someone would have taken a… pic.twitter.com/D0dbJotNHj
— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026