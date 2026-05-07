Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε για το αν πιστεύει στην ύπαρξη των εξωγήινων και των UFO, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Στίβεν Κόλμπερτ, παρουσιαστή της εκπομπής «The Late Show». Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι επιμένει πως οι εξωγήινοι υπάρχουν και ότι θα ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί τους, τονίζοντας παράλληλα πως αν η κυβέρνηση είχε κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η συζήτηση για τους εξωγήινους πήρε μια ιδιαίτερη τροπή όταν ο Ομπάμα παραδέχτηκε πως δεν υπάρχουν μυστικά για εξωγήινους που να κρατά η κυβέρνηση. Αν και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ύπαρξή τους είναι πιθανή, διευκρίνισε πως δεν έχει υπάρξει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες μορφές ζωής.

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ομπάμα εξήγησε ότι είναι πρακτικά αδύνατο για την κυβέρνηση να κρατήσει κρυφές πληροφορίες, ακόμη και αν υπήρχαν φωτογραφίες ή αποδείξεις για εξωγήινα σκάφη. «Η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατάει μυστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με μια δόση χιούμορ, πρόσθεσε: «Αν υπήρχαν εξωγήινοι ή διαστημόπλοια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει».