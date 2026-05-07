Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στην Κηφισιά, όταν δύο κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα σε 77χρονο την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, δείχνοντας τον ηλικιωμένο να διασχίζει τον δρόμο λίγο πριν κατέβει στο υπόγειο πάρκινγκ, όπου έζησε στιγμές τρόμου. «Περίπου 1.30, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, πέρασε έξω από το μαγαζί μας ο άνθρωπος, τον χαιρετίσαμε και κατευθύνθηκε για το σπίτι του. Από εκείνη την ώρα δεν τον είδαμε, από κει και πέρα είδαμε την αναστάτωση και την κινητοποίηση της αστυνομίας και καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί», περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

Ο 77χρονος συνταξιούχος επέστρεφε χθες το μεσημέρι στο σπίτι του. Οι δύο ένοπλοι, που είχαν στήσει καρτέρι στις σκιές, τον αιφνιδίασαν, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο υπόγειο, όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο. Η επίθεση ήταν αστραπιαία και οργανωμένη. Τον άτυχο άνδρα βρήκε δεμένο και φιμωμένο η κόρη του, η οποία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Οι δράστες πρόλαβαν να αποσπάσουν μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ πριν διαφύγουν. «Του την είχαν στημένη και του την πέσανε κατευθείαν, τον δέσανε, τώρα άμα είχανε και όπλα μαζί, σίγουρα ήταν σοκαριστικό, για αυτό και καλά έκανε και έδωσε ότι είχε για να γλυτώσει», αναφέρει άλλος κάτοικος.

Ο 77χρονος, που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, είχε στο παρελθόν διακριθεί στον χώρο της παραγωγής χρυσού. Οι ληστές φαίνεται πως γνώριζαν λεπτομέρειες για τη ζωή του, τη διαδρομή που ακολουθούσε και την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου στο υπόγειο της οικίας. «Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, φαίνεται κάτι παρακολουθούσαν, κάτι ξέραν, κάτι είδανε για αυτό και τον άνθρωπο αυτό τον κακομεταχειριστήκαν και του πήρανε ό,τι είχε και δεν είχε στο υπόγειο», σημειώνει κάτοικος.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν λίγα λεπτά πριν φτάσουν τα πρώτα περιπολικά στο σημείο.