Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα.

Ένας άνδρας ακινητοποίησε υ παλλήλους και πελάτες και άρπαξε χρηματικό ποσό και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ερευνούν την περιοχή, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σε αναστάτωση.