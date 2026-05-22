Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης που αφορά στη λειτουργία του κράτους δικαίου πυροδοτεί η επιστολή που έστειλε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτήν η Λάουρα Κοβέσι ζητά ενεργοποίηση του νομου που προβλέπει κυρώσεις σε κράτη μέλη για παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου Αφορμή αποτέλεσαν όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων και η απόφαση για την ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια και όχι για πέντε όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων .

Συγκεκριμένα με βάση επίσημη ανακοίνωση η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός Αιρεσιμότητας), επισημαίνοντας τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις με αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα.

«Η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της EPPO στις 12 Νοεμβρίου 2025, για ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα” επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργασία βάσει του άρθρου 4(3) της ΣΕΕ.

Ευ. Λιακούλη: «Ορμπανοποιούν τη χώρα!»

Μετά από αυτήν εξέλιξη η Τομεάρχηε Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση και όπως αναφέρει η χώρα μας, βρίσκεται «στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κατακραυγής».

Και εξηγεί ότι :

«Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά, καθώς τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου.

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός (Conditionality Regulation), στον οποίο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένας πολύ αυστηρός οικονομικός και πολιτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε το 2020 και ορίζει ότι αν μια χώρα-μέλος παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και αυτό θέτει σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η Ε.Ε. μπορεί να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση.

Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική.

Η επίσημη ενεργοποίηση του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου, λόγω των σοβαρών εμποδίων που ορθώνονται στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, εκθέτει τη χώρα μας ανεπανόρθωτα».

Στη συνέχεια επικαλείται τα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που τα χαρακτηρίζει συντριπτικά.

«Όπως σημειώνει, η εσπευσμένη και πρόχειρη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει μια προνομιακή, ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου, πλήττει ευθέως τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών αρχών να ερευνούν και να διώκουν αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Αντί για διαφάνεια και ισονομία, -οπως επισημαίνει- η κυβέρνηση επέλεξε να υψώσει τείχη προστασίας, υπονομεύοντας το αίσθημα δικαίου των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει οτι η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην ανεξαρτησία του θεσμού.

Οι μεθοδεύσεις αυτές δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των Ελλήνων φορολογουμένων δεν είναι διαπραγματεύσιμα μεγέθη.

Η διολίσθηση της χώρας σε πρακτικές που αμφισβητούνται ευθέως από τα κορυφαία ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα, πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να σταματήσει τις θεσμικές εκτροπές και να αποκαταστήσει πλήρως τις συνθήκες ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, πριν η χώρα υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Οι πολίτες απαιτούν αλήθεια, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς».