Νέο «μέτωπο» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης φαίνεται να δημιουργείται με αφορμή τη διάταξη για τις δίκες -εξπρές πολιτικών προσώπων , καθώς θεωρείται ότι μέσω αυτής επιχειρείται να περιοριστεί η αρμοδιότητα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων.

Η αντίδραση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν άμεση ,με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η επικεφαλής του θεσμού Λάουρα Κοβέσι απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τον οποίο είχε μάλιστα και συνάντηση στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της στη χώρα μας, πριν τοποθετηθεί δημόσια από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών και για τις επιθέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα για τους 11 γαλάζιους βουλευτές.

Στην επιστολή αυτή η επικεφαλής τη ευρωπαϊκής εισαγγελίας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κρύβει τον προβληματισμό και την ανησυχία της για όσα φέρνει η επίμαχη διάταξη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αντιτείνει πάντως ότι «Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων. Το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Άλλωστε, ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2019».

Ωστόσο, κατά πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά πως η προτεινόμενη διάταξη είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό για τη λειτουργία της, δεδομένου ότι δεν εξαιρεί από την εφαρμογή του τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες θεωρούν ότι η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των εξουσιοδοτημένων εισαγγελέων της που τους έχουν ανατεθεί βάσει του δικαίου της Ε.Ε., δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Πάντως, με βάση το νόμο για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας τα αδικήματα που στρέφονται σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης , την ανάκριση τη διενεργεί ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας και στον ανακριτή διαβιβάζεται η δικογραφία μόνο για να λάβει απολογία και πιθανά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, όπως είναι η επιβολή περιοριστικών όρων ή η προσωρινή κράτηση .